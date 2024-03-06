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Giriş Tarihi: 7.3.2024

Sirkeci-Kazlıçeşme’de bir haftada 80 bin yolcu

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Sirkeci-Kazlıçeşme’de bir haftada 80 bin yolcu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın bir haftada 80 bin 446 kişi tarafından kullanıldığını belirtti. Bakan Uraloğlu, İstanbul'da Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki seferleri 11 yıl aradan sonra yenileyerek geçtiğimiz hafta tekrar başlattıklarını ve hattın İstanbullular tarafından büyük ilgi gördüğünü bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ile 8.3 kilometrelik hattın modernize edildiğini hatırlatan Uraloğlu, "Bu hat 140 yıldan fazla süre hizmet vermişti. Atıl kalan bu hattı gerekli iyileştirme ve değişimleri yaparak 8 istasyonlu hem demir yolu hem de yaya odaklı çevreci bir proje olarak yeniden İstanbul'a kazandırdık" dedi.
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Sirkeci-Kazlıçeşme’de bir haftada 80 bin yolcu
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