Şirketlere Borsa İstanbul’da 5 yılda yarım trilyon kaynak

1985'te kurulan ve 3 Ocak 1986 tarihinde 19 hisse ile ilk işlmemlerin başladığı Borsa İstanbul, son 5 yılda gerek yatırımcı sayısı gerekse sağladığı finansmanla ön plana çıktı. Pandemi ile birlikte şirketlerin ve yatırımcıların ilgi odağı haline gelen Borsa İstanbul, son 1.5 yıldaki yatay seyre karşılık, finansman sağlama görevini başarıyla yerine getirdi. 2000'li yıllarda 1.5 milyon seviyesinde olan yatırımcı sayısı, 8.6 milyon ile rekor kırarken, son dönemdeki düşüşle birlikte geri çekilse de yine de 7 milyon civarında tutunmayı sürdürüyor. Borsa İstanbul özellikle şirketlere sağlanan finansmanda son 5 yılda tarihi bir başarıya imza attı.Borsa İstanbul'da 2021'den bu yana 196 şirket halka açıldı. Bu halka arzlardan sağlanan kaynak 220 milyar 585 milyon TL olarak gerçekleşti. Halka arzlara gelen talep ise 1.1 trilyona dayandı. Borsa İstanbul'da 2020'den bu yana bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlarla sağlanan kaynak ise 212 milyar 459 milyon TL oldu. Böylece son 5 yılda halka arz ve sermaye artırımları ile sağlanan kaynak tutarı 433.1 milyar liraya ulaştı.Sermaye piyasaları şirketlere sadece halka arzlarla değil, özel sektör borçlanma aracı ihraçları kanalıyla da rekor finansman temin etti. 2025'in ilk 10 ayında bin 518 ihraçla, 751.1 milyar lira tutarında özel sektör tahvili ihraç edildi. 2024'te bin 607 ihraçla 632.2 milyar TL, 2023'te bin 813 ihraçla 459.2 milyar TL, 2022'de bin 856 ihraçla 362.1 milyar TL ve 2021'de bin 294 ihraçla 258.4 milyar TL özel sektör tahvil ihracı yapıldı. Böylece 5 yılda özel sektör tahvil ihraçları ile 2 trilyon 463 milyar lira tutarında kaynak temin edildi.Orta Vadeli Program (OVP) döneminde, reel sektör şirketlerinin sermaye piyasalarının sunduğu imkanlârdan daha fazla yararlanabilmesi için fonlama alternatifleri oluşturularak, nitelikli halka arzların artırılmasına destek verilecek. Alternatif finansal araçların geliştirilmesiyle yatırımcı tabanının da genişletilmesi sağlanacak. Sermaye piyasalarının derinleşmesi ve yatırımcı tabanının genişlemesi için yeni ürün, hizmet ve piyasalar geliştirilecek. Kurumsal yönetim düzenlemeleri, OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri dahil, uluslararası standartlarla uyumlu şekilde güncellenecek. Pay piyasalarında payların alım satım işlemlerinde uygulanan takas süresinin kısaltılmasına ilişkin çalışmalar yürütülecek. Yapay zekâ ve diğer teknolojiler sermaye piyasalarının denetiminde daha yaygın kullanılarak, bu piyasaların etkin işleyişi güçlendirilecek. Sermaye piyasası uyuşmazlıklarında tahkimin etkinleştirilmesi için gerekli mevzuat çalışmaları yapılacak. Sermaye piyasalarında sağlıklı fiyat oluşumlarını teminen piyasa bozucu eylemlere yönelik adli ve idari cezalar daha caydırıcı hale getirilecek.