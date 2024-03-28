Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Şubat ayında 29 bin 933 kişiye hizmet verdi

Şırnak'ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında 2013 yılında kurulan Şerafettin Elçi Havalimanı 2024 yılı Şubat ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın 2024 yılı Şubat ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. İstatistiklere göre, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Şubat ayında, iç hat yolcu trafiği 29 bin 933 oldu. Şubat ayında, havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 506'ya ulaştı. Taşınan yük trafiği ise 309 ton olarak gerçekleşti.

2 aylık (Ocak-Şubat) dönemin de ise Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda yolcu trafiği 58.852, uçak trafiği 878, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 605 ton olarak gerçekleşti.