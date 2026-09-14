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Giriş Tarihi: 14.09.2026 11:00

Şırnak Silopi Sera OTB hizmete girdi: Ekonomiye 1.2 milyar TL'lik katkı!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şırnak Silopi Sera Organize Tarım Bölgesi'nin (OTB) altyapı çalışmalarını 202 milyon lira maliyetle tamamladıklarını, OTB'nin ekonomiye yıllık 1,2 milyar lira katkı sağlayacağını bildirdi.

AA
Şırnak Silopi Sera OTB hizmete girdi: Ekonomiye 1.2 milyar TL’lik katkı!
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Terörsüz Türkiye hedefiyle artık bölgede üretim, istihdam ve huzurun filizlendiğini belirten Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şırnak Silopi Sera OTB'nin altyapı çalışmalarını, 202 milyon lira maliyetle tamamladık ve yatırımcılarımızın hizmetine sunduk. Silopi OTB, 42 modern sera parseli, 9 tarıma dayalı sanayi parseliyle yüzde 75'i kadın olmak üzere, 1000 kişiye doğrudan istihdam ve yıllık 1,2 milyar lira ekonomiye katkı sağlayacak. Hayırlı, bereketli olsun."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#SİLOPİ #İBRAHİM YUMAKLI #EKONOMİ

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Şırnak Silopi Sera OTB hizmete girdi: Ekonomiye 1.2 milyar TL'lik katkı!
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