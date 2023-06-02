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Giriş Tarihi: 2.6.2023 20:20 Son Güncelleme: 2.6.2023 20:38

Sivas Valisi tarih vererek duyurdu: Yağdonduran Tüneli'nde sona gelindi

Sivas'ın Kangal ile Ulaş ilçeleri arasında 2 tüp şeklinde yapımı devam eden 1567 metre uzunluğundaki Yağdonduran Tüneli'ndeki inşaat çalışmalarının yüzde 85'nin tamamlandığı bildirildi. Açıklamada bulunan Vali Yılmaz Şimşek, "İnşallah önümüzdeki ekim ayının başında bu tüneli hizmete açmış olacağız. Böylece vatandaşlarımız zorlu kış şartlarından etkilenmeden daha konforlu, daha hızlı bir şekilde bu tünelden geçecekler" ifadelerini kullandı.

AA
Sivas Valisi tarih vererek duyurdu: Yağdonduran Tüneli’nde sona gelindi

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek, Ulaş-Kangal kara yolu Yağdonduran mevkisinde inşası devam eden Yağdonduran Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

"EKİM AYINDA HİZMETE AÇACAĞIZ"

Karayolları yetkililerinden tünelin son durumu hakkında bilgi alan Şimşek, tünelde test sürüşü de gerçekleştirdi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Şimşek, tünelin ekim ayında açılacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yağdonduran Tüneli'nden test sürüşünü gerçekleştirdik. Yüzde 85 oranında tamamlandı. Aydınlatma ve havalandırma çalışmaları sürüyor. İnşallah önümüzdeki ekim ayının başında bu tüneli hizmete açmış olacağız.

"SİVAS'LILARA VE ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN"

Böylece vatandaşlarımız zorlu kış şartlarından etkilenmeden daha konforlu, daha hızlı bir şekilde bu tünelden geçecekler. Yol da yaklaşık 1,5 kilometre kısalmış olacak. Ben şimdiden tüm Sivas'lılara ve tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

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Sivas Valisi tarih vererek duyurdu: Yağdonduran Tüneli'nde sona gelindi
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