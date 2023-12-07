Sivil havacılıkta 2023 “rekorlar yılı” oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sivil havacılık faaliyetlerinin küresel ilişkiler ağının ve uluslararası ticaretin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, "2003'ten itibaren 'bölgesel havacılık politikası' ve 'sivil havacılıkta serbestleşme'nin hayata geçirilmesiyle son 21 yılda Türk sivil havacılığı adına başarı öyküsü yazıldı. 2003'te 60 olan dış hat uçuş nokta sayısına 283 yeni nokta eklendi. Uçuş ağımız 130 ülkede 343 noktaya ulaştı. Bu yılı rekorlarla kapatmaya hazırlanıyoruz" dedi.Türkiye'nin, uluslararası sivil havacılık alanındaki gelişmeleri takip ettiğini, uluslararası kuruluşlarca kabul görmüş kural ve standartların güncel olarak uygulanması için gerekli düzenlemeleri yaparak uyguladığını ifade eden Abdülkadir Uraloğlu, yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi vererek, şöyle konuştu: "Kasım 2023 sonu itibarıyla hava yolu işletme sayısı 13, hava taksi işletme sayısı 44, genel havacılık işletme sayısı 97, balon işletme sayısı 67, çok hafif hava aracı işletme sayısı 10 olmak üzere toplam hava ulaştırma işletmelerinin sayısı 231'e ulaştı."Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2003'te 489 olan toplam hava aracı sayısının yüzde 246 artışla, geçen yıl sonu itibarıyla 1.690'a, bu yılın kasım sonunda da 1.840'a yükseldiğini kaydetti. Bakan Abdülkadir Uraloğlu, 2003'te 162 olan uçak sayısının yüzde 309 artışla kasım sonu itibarıyla 663'e, koltuk kapasitesinin yüzde 367 artarak 27 bin 599'dan 128 bin 895'e ulaştığını aktardı.