Sivil havacılıkta pilot sayısı 17 bin 910’a ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 verilerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, Türkiye'de sivil havacılık sektörünün 23 yılda uçak filolarından koltuk ve kargo kapasitesine, iç ve dış hat uçuş ağından lisanslı personel sayısına kadar her alanda güçlü bir büyüme kaydettiğini belirtti.

Türkiye'nin, kıtaların kesişim noktasında yer alarak dört saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyar nüfusa sahip 67 ülkenin merkezinde bulunduğunu belirten Uraloğlu, bu coğrafi avantajın doğru okunarak havacılık politikalarına yön verdiklerini ifade etti. Uraloğlu, "Bakanlık olarak havacılıkta çok hızlı ve başarılı bir büyüme dönemi başlattık. Ülkemizi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik." ifadelerini kullandı.

"BUGÜN 133 ÜLKEDE 356 NOKTAYA UÇUYORUZ"

Bakan Uraloğlu, 2003 yılında yalnızca 81 olan hava ulaştırma anlaşması sayısını bugün 175'e çıkardıklarını belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2025 yılında 24 ülke ile müzakere gerçekleştirdik ve Leeds, Newcastle, Bristol, Cork, Port Sudan, Sevilla ve Phonom Penh'e uçuş başlattık. 2002'den bu yana ise 700'ü aşan müzakere gerçekleştirdik. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 133 ülkede 356 noktaya uçuyoruz."

UÇAK SAYISI 162'DEN 800'E YÜKSELDİ

Uraloğlu, 2003 yılında 159 olan toplam havacılık işletmesi sayısının yüzde 187'lik artışla 2025'te 457'ye ulaştığını belirtti. Uraloğlu, 2025 yılında havayolu işletmesi sayısının 14, hava taksi işletmesi sayısının 46, genel havacılık işletmesi sayısının 102 ve balon işletmesi sayısının 71 olduğunu ifade etti. Uraloğlu ayrıca, 2025 sonu itibariyle Türkiye'de 13 çok hafif hava aracı işletmesinin, 165 bakım kuruluşunun ve 46 yer hizmeti kuruluşunun hizmet verdiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, 2003 yılında 162 olan yolcu ve kargo uçağı sayısının 2025 sonu itibarıyla yüzde 394'lük bir artış ile 800'e yükseldiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Ülkemizin uçak filosu 2003 yılından bu yana yaklaşık beş kat büyüdü." dedi.

Hava aracı sayılarındaki artışa dikkati çeken Uraloğlu, yolcu ve kargo uçaklar, hava taksiler, genel havacılıkta kullanılan hava araçları ile balon ve çok hafif hava araçları da dahil olmak üzere toplam hava aracı sayısının 2 bin 218'e çıktığını kaydetti.

"TOPLAM KOLTUK KAPASİTESİ YAKLAŞIK 6 KAT ARTIŞLA 2025 YILINDA 157 BİN 785'E ULAŞTI"

Bakan Uraloğlu, yolcu taşımacılığındaki kapasite artışına dikkat çekerek, "2003 yılında 27 bin 599 olan toplam koltuk kapasitesi yaklaşık 6 kat artışla 2025 yılında 157 bin 785'e ulaştı." açıklamasında bulundu. Bu artışın, iç ve dış hatlarda erişilebilirliği güçlendirdiğini belirten Uraloğlu, yolcu taşımacılığında sürdürülebilir büyümenin altyapısının oluşturulduğunu söyledi.

KARGO KAPASİTESİ 23 YILDA 9,5 KATINA ÇIKTI

Hava kargo taşımacılığının son yıllarda stratejik bir boyut kazandığını ifade eden Uraloğlu, 2003'te 302 bin 737 kilogram olan toplam kargo kapasitesinin, 2025'te 2 milyon 902 bin 725 kilograma yükseldiğini açıkladı. Böylece kargo kapasitesinde yaklaşık 9,5 katlık bir büyüme sağlandığını belirtti.

LİSANSLI PERSONEL SAYISI 26 BİN 888'E ULAŞTI

Sektörün insan kaynağındaki gelişime de değinen Uraloğlu, 2025 yılı itibarıyla toplam 26 bin 888 lisanslı personelin görev yaptığını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Toplam pilot sayımız geçen yıla göre yüzde 10 artışla 17 bin 910'a, toplam lisanslı teknik personel sayısı ise bir yılda yüzde 8 artışla 8 bin 978'e ulaştı." açıklamasında bulundu.