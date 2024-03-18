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Giriş Tarihi: 19.3.2024

SOCAR’dan yeni master plan adımı

SOCAR’dan yeni master plan adımı
Türkiye'deki faaliyetlerinin 2023'te 15. yılını tamamlayan SOCAR Türkiye, petrokimya alanında yeni yatırım alternatiflerinin değerlendirildiği 'Master Plan' adı verilen bir ana plan üzerinde çalıştığını açıkladı. Şirket, doğalgaz tarafında ise Türkiye'de faaliyet gösterdiği illerde yeni yatırımlar, süreklilik ve verimliliğe odaklanacak. SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov, "SOCAR, bugüne kadarki en büyük yatırımlarını Türkiye'de gerçekleştirdi. 15 yılın ardından paydaşlarımızla birlikte yaklaşık 18.3 milyar dolar yatırımla Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısıyız" dedi.
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SOCAR’dan yeni master plan adımı
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