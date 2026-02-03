Societe Generale: Altın ve gümüşteki düşüş temelden değil, pozisyonlamadan kaynaklandı

Altın ve gümüş fiyatları, cuma günü yaşanan geniş çaplı piyasa çöküşünün ardından daha da düşme potansiyeline sahip olsa da, Societe Generale emtia analistleri yıl boyunca değerli metallerin asimetrik yükseliş riskini koruduğunu açıkladı.

Analistler, "Metal fiyatları cuma günü sadece bir düzeltme yapmadı, aynı zamanda kaldıraçsızlaştı. Altın, 2008 küresel finansal krizinden bu yana en büyük gün içi düşüşünü kaydederken, 1980'lerin başından bu yana en sert günlük gerilemeyi aşarak %10 değer kaybetti. Gümüş ise %30 çöktü. Bu aşırı hareketler temel faktörlerden değil, yatırımcı pozisyonlamasından kaynaklanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Satış dalgasının tetikleyicisinin, eski Fed Guvernörü Kevin Warsh'ın ABD Merkez Bankası başkanlığına aday gösterileceğine dair haber olduğunu belirten analistler, bunun ABD dolarına kısa süreli yükseliş ivmesi kazandırdığını vurguladı. Analistler, "Altının tepki göstermesi için faiz artışına gerek yok. Sadece 'beklenenden daha az kötü' bir para politikasına ihtiyacı var ve bu sinyal verilmiş görünüyor" dedi.

Analistler ayrıca, altın ve gümüşün aşırı alım koşulları ve düşük likidite ortamının, büyük çaplı satışları tetiklemek için yeterli olduğunu belirtti. Gümüşün sert düşüşünü ise domino etkisine benzeten analistler, "Pozisyonlama aşırı gerildiğinde, stoplar tetiklenir, teminat çağrıları artar ve sistematik fonlar riski azaltır. Gümüşteki orantısız düşüş, kaldıracın temizlendiğinin göstergesi. Bir domino taşı düştüğünde, fiyatlar temel faktörlerden çok daha hızlı hareket ediyor" yorumunu yaptı.

Fiyatların geleceğine dair görüşlerini de paylaşan Societe Generale analistleri, "Altın konusunda yükseliş yönlü görüşümüzü koruyoruz. Fed'in belirsizliklerini aşmış olsak da, değerli metallerin temel yükseliş gerekçesi hala geçerli. Her zaman bir düzeltmenin sağlıklı olabileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.