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Giriş Tarihi: 29.12.2023

Sodexo avantaj Pluxee markasıyla yola devam ediyor

Pluxee Türkiye CEO’su Eda Uluca Özcan, “Türkiye’deki 30. yılımızda çalışan deneyimi ve yan haklar dünyasına yepyeni bir bakış açısı getirmek amacıyla yemek kartı markasından çok daha fazlasını sunan bir HR-tech markasına dönüşüyoruz” dedi

Dilek GÜNGÖR Dilek GÜNGÖR
Sodexo avantaj Pluxee markasıyla yola devam ediyor
30 yıldır Türkiye pazarında hizmet veren, yemek kartı denildiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Sodexo, büyük bir dönüşüm yaşıyor. Sodexo Avantaj, çalışanların değişen ihtiyaçlarına daha iyi karşılık verebilmek için yepyeni bir marka oluşturdu. Yola Pluxee markasıyla devam edecek olan Sodexo Avantaj'daki dönüşümün detaylarını Pluxee Türkiye CEO'su Eda Uluca Özcan ile konuştuk. Eda Uluca Özcan, "Pluxee ile dijital deneyimi kusursuzlaştırmaya devam edeceğiz" dedi.
Sodexo'yu tanıyabilir miyiz?
Sodexo olarak dünyanın en büyük 18'inci işvereniyiz. 53 ülkede 422 bin çalışanımız var. Türkiye'de de Sodexo Avantaj olarak 30 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Artık yemek kartı denildiğinde akıllara Sodexo geliyor. Yaklaşık 1.5 milyon tüketicinin hayatındayız. 30 bin firmanın çalışanlarına 81 ilde yaklaşık 120 bin noktada hizmet veriyoruz.
Eskiden kartlar yoktu… Yemek çeki vardı...
Yemek çeki ile başlayan yolculuğumuz önce yemek kartına, sonra mobil karta dönüştü. Yani mobil uygulama üzerinden her yerde Sodexo ile harcamanızı yapabiliyorsunuz. Artık sadece fiziki olarak restoranda harcamak yok, mobil uygulama üzerinden sipariş vermek de var. Pandeminin etkisiyle kullanıcıların, her yerden yemek ve tüketime hazır gıda sipariş vermelerine olanak sağlayan online sipariş mecraları ile iş birlikleri yaparak iki sene içinde işlem adedimizin 10 kat artmasını sağladık.




Yemek kartı sektörü hem devlet hem vergi hem çalışan hem de işveren açısından bir kolaylık… Sektörü değerlendirirsek ekonomik olarak ne gibi katkıları var?
81 ilimizde yaklaşık 50 bin küçük işletmede kart kullanılıyor. Bu işletmelerin yüzde 20 ila 40 arasında geliri yemek kartlarından geliyor. Bu işletmelerin yaklaşık 250 bin çalışanı var ve yemek kartları aracılığıyla bu işletmelere sağlanan hacim yıllık 35 milyar TL'yi buluyor. Yemek kartları 5 milyona yakın çalışanın, aylık yaklaşık 3 milyar TL tutarındaki harcamalarını kayıt altına alarak, kamunun ciddi bir vergi gelirini garanti altına alıyor diyebiliriz. İşveren çalışana yemek yardımı verdiği anda daha onu restoranlarda harcamadan biz sektör olarak gidip peşin olarak bu KDV'yi devlete ödüyoruz. Dolayısıyla bu anlamda herhangi bir vergi kaçağı olmuyor. Ayrıca çalışanlar öğlen ya da sabah kahvaltılarını yaptıkları işletmelere can suyu oluyor. Aynı zamanda sektör olarak yaklaşık 200 bin kişiye istihdam sağlıyoruz.

Sodexo avantaj Pluxee markasıyla yola devam ediyor

2023'TE EN ÇOK KEBAP YENDİ

Yeme-içme alışkanlıklarına dair veriler sizde… Ne kadarlık ortalama bir harcama yapılıyor?
Hem tercihler hem de ortalamalar bölgeye göre değişiyor. Mesela, İstanbul harici Türkiye genelinde 2023'te en çok kebap yenmiş. İstanbul'da en çok fastfood yenmiş… Kebap ikinci sırada. En çok harcama pazartesi günleri yapılıyor. Türkiye'de en çok harcama İstanbul-Şişli'de, Maslak ikinci sırada. Ankara Çankaya da üçüncü sırada.





DATAYI MERKEZE KOYACAĞIZ

2024 yılı için yapacağınız yenilikler neler? Planlarınız neler?
Ajandamızın en önemli gündem maddesi elbette Pluxee markamız olacak. Yine datayı işimizin merkezine koyarak, çalışanların sesini işverene duyurmayı önceliklendireceğiz. İkinci önceliğimiz ise; tüm bu ihtiyaçları adreslerken çalışanların dünyasını zenginleştirmek için yeni işbirlikleri yapacağız. Yerel kalkınmaya katkı sağlamaya devam edeceğiz.

YEMEK ÜCRETLERİ ARTACAK MI?

Yemek ücretlerine 2024'te zam olacak mı?
Devletimiz 2023'te işverene 121 TL bir vergi avantajı sağlıyordu. Bu oran her sene yeniden değerleme oranıyla paralel olarak artıyor. Bu sene oran yüzde 58 olarak belirlendi. Dolayısıyla 191 liraya çıkmasını bekliyoruz.
Şirketler daha yüksek zam yapıyor mu peki? Şirketlerin büyük çoğunluğu genelde bunun üzerinde bir destek sağlıyor.

ÇALIŞANI MUTLU EDEN DÜNYA

Şimdi yeni bir isimle yola devam etme kararı aldınız. Bu değişimin temel nedeni nedir?
Pandemiyle birlikte bir dönüşüm başladı. Artık çalışanlar, işlerinde sadece finansal bir kazanç aramıyor. Farklı isteklerinde de şirketlerinin yanında olmasını istiyor. Yani günlük hayatları içinde bir çalışanın sadece yemek ihtiyacı yok. Bir çalışanın uçtan uca gıda, giyim, kariyer gelişimi, kültür, spor, eğlenceye erişim vb ihtiyaçları da var. Biz de bu ihtiyaçların tamamını adresleyerek artık bir yemek kartının çok ötesinde "çalışanı mutlu eden bir dünya" sunma yaklaşımıyla bütün ürün gamımızı ve destek alanlarımızı genişlettik. Bu anlamda markamızı da yenilemek, kendimizi de yenilemek ve renklendirmek adına yepyeni bir kimliğe büründük. Pluxee olarak tüm tüketicilerimize, üyelerimize ve müşterilerimize, hayatlarında değerli olan her şeyi dolu dolu yaşamaları için, yemek kartından çok "daha fazla"sını sunarak, yepyeni bir dünyanın kapılarını açmayı hedefliyoruz.
Anlamı nedir?
Pluxee'nin son iki harfi 'ee' ile bitiyor. 'Employee engagement' çalışan deneyimi diye geçiyor. 'Plux' da daha fazlasını vurguluyor. Yani çalışan deneyiminde daha fazlasını sunuyoruz. Daha renkli, deneyimi daha iyi, daha farklı, daha güzel bir dünyanın kapılarını açmış oluyoruz aslında.
Müşterilerden bunlara sıcak bakan oldu mu? Sizinle birlikte bu dönüşüme ayak uyduranlar var mı?
Evet var, dünya genelinde bu değişimin duyurusunu haziran ayında yaptık. Biz de Türkiye ekibi olarak bu değişime ayak uyduruyoruz, bütün çalışanlar, müşterilerimiz, tüketicilerimiz hep birlikte bu yolculuğa başladık. Şimdiden çok güzel dönüşler alıyoruz.
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Sodexo avantaj Pluxee markasıyla yola devam ediyor
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