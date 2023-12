Sodexo avantaj Pluxee markasıyla yola devam ediyor

30 yıldır Türkiye pazarında hizmet veren, yemek kartı denildiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Sodexo, büyük bir dönüşüm yaşıyor. Sodexo Avantaj, çalışanların değişen ihtiyaçlarına daha iyi karşılık verebilmek için yepyeni bir marka oluşturdu. Yola Pluxee markasıyla devam edecek olan Sodexo Avantaj'daki dönüşümün detaylarını Pluxee Türkiye CEO'su Eda Uluca Özcan ile konuştuk. Eda Uluca Özcan, "Pluxee ile dijital deneyimi kusursuzlaştırmaya devam edeceğiz" dedi.Sodexo olarak dünyanın en büyük 18'inci işvereniyiz. 53 ülkede 422 bin çalışanımız var. Türkiye'de de Sodexo Avantaj olarak 30 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Artık yemek kartı denildiğinde akıllara Sodexo geliyor. Yaklaşık 1.5 milyon tüketicinin hayatındayız. 30 bin firmanın çalışanlarına 81 ilde yaklaşık 120 bin noktada hizmet veriyoruz.Yemek çeki ile başlayan yolculuğumuz önce yemek kartına, sonra mobil karta dönüştü. Yani mobil uygulama üzerinden her yerde Sodexo ile harcamanızı yapabiliyorsunuz. Artık sadece fiziki olarak restoranda harcamak yok, mobil uygulama üzerinden sipariş vermek de var. Pandeminin etkisiyle kullanıcıların, her yerden yemek ve tüketime hazır gıda sipariş vermelerine olanak sağlayan online sipariş mecraları ile iş birlikleri yaparak iki sene içinde işlem adedimizin 10 kat artmasını sağladık.81 ilimizde yaklaşık 50 bin küçük işletmede kart kullanılıyor. Bu işletmelerin yüzde 20 ila 40 arasında geliri yemek kartlarından geliyor. Bu işletmelerin yaklaşık 250 bin çalışanı var ve yemek kartları aracılığıyla bu işletmelere sağlanan hacim yıllık 35 milyar TL'yi buluyor. Yemek kartları 5 milyona yakın çalışanın, aylık yaklaşık 3 milyar TL tutarındaki harcamalarını kayıt altına alarak, kamunun ciddi bir vergi gelirini garanti altına alıyor diyebiliriz. İşveren çalışana yemek yardımı verdiği anda daha onu restoranlarda harcamadan biz sektör olarak gidip peşin olarak bu KDV'yi devlete ödüyoruz. Dolayısıyla bu anlamda herhangi bir vergi kaçağı olmuyor. Ayrıca çalışanlar öğlen ya da sabah kahvaltılarını yaptıkları işletmelere can suyu oluyor. Aynı zamanda sektör olarak yaklaşık 200 bin kişiye istihdam sağlıyoruz.

Sodexo avantaj Pluxee markasıyla yola devam ediyor

Hem tercihler hem de ortalamalarbölgeye göre değişiyor. Mesela, İstanbulharici Türkiye genelinde 2023'te en çokkebap yenmiş. İstanbul'da en çok fastfoodyenmiş… Kebap ikinci sırada. Ençok harcama pazartesi günleri yapılıyor.Türkiye'de en çok harcamaİstanbul-Şişli'de, Maslak ikincisırada. Ankara Çankaya daüçüncü sırada.Ajandamızın en önemli gündemmaddesi elbette Pluxee markamızolacak. Yine datayı işimizin merkezinekoyarak, çalışanların sesini işvereneduyurmayı önceliklendireceğiz. İkinciönceliğimiz ise; tüm bu ihtiyaçlarıadreslerken çalışanların dünyasınızenginleştirmek için yeni işbirlikleriyapacağız. Yerel kalkınmayakatkı sağlamaya devamedeceğiz.Devletimiz 2023'te işverene 121 TLbir vergi avantajı sağlıyordu. Bu oranher sene yeniden değerleme oranıylaparalel olarak artıyor. Bu sene oranyüzde 58 olarak belirlendi. Dolayısıyla191 liraya çıkmasını bekliyoruz.Şirketlerin büyük çoğunluğugenelde bunun üzerindebir destek sağlıyor.Pandemiyle birlikte bir dönüşümbaşladı. Artık çalışanlar, işlerindesadece finansal bir kazanç aramıyor.Farklı isteklerinde de şirketlerininyanında olmasını istiyor. Yani günlükhayatları içinde bir çalışanın sadeceyemek ihtiyacı yok. Bir çalışanın uçtanuca gıda, giyim, kariyer gelişimi,kültür, spor, eğlenceye erişim vbihtiyaçları da var. Biz de bu ihtiyaçlarıntamamını adresleyerek artık bir yemekkartının çok ötesinde "çalışanı mutlueden bir dünya" sunma yaklaşımıylabütün ürün gamımızı ve destekalanlarımızı genişlettik. Bu anlamdamarkamızı da yenilemek, kendimizide yenilemek ve renklendirmekadına yepyeni bir kimliğe büründük.Pluxee olarak tüm tüketicilerimize,üyelerimize ve müşterilerimize,hayatlarında değerli olan her şeyi doludolu yaşamaları için, yemek kartındançok "dahafazla"sını sunarak,yepyeni bir dünyanınkapılarını açmayıhedefliyoruz.Pluxee'nin son iki harfi 'ee' ilebitiyor. 'Employee engagement'çalışan deneyimi diye geçiyor. 'Plux'da daha fazlasını vurguluyor. Yaniçalışan deneyiminde daha fazlasınısunuyoruz. Daha renkli, deneyimi dahaiyi, daha farklı, daha güzel bir dünyanınkapılarını açmış oluyoruz aslında.Evet var, dünya genelinde budeğişimin duyurusunu haziran ayındayaptık. Biz de Türkiye ekibi olarakbu değişime ayak uyduruyoruz,bütün çalışanlar, müşterilerimiz,tüketicilerimiz hep birlikte buyolculuğa başladık. Şimdiden çok güzeldönüşler alıyoruz.