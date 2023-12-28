Sodexo avantaj Pluxee markasıyla yola devam ediyor

30 yıldır Türkiye pazarında hizmet veren, yemek kartı denildiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Sodexo, büyük bir dönüşüm yaşıyor. Sodexo Avantaj, çalışanların değişen ihtiyaçlarına daha iyi karşılık verebilmek için yepyeni bir marka oluşturdu. Yola Pluxee markasıyla devam edecek olan Sodexo Avantaj'daki dönüşümün detaylarını Pluxee Türkiye CEO'su Eda Uluca Özcan ile konuştuk. Eda Uluca Özcan, "Pluxee ile dijital deneyimi kusursuzlaştırmaya devam edeceğiz" dedi.
Sodexo'yu tanıyabilir miyiz?
Sodexo olarak dünyanın en büyük 18'inci işvereniyiz. 53 ülkede 422 bin çalışanımız var. Türkiye'de de Sodexo Avantaj olarak 30 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Artık yemek kartı denildiğinde akıllara Sodexo geliyor. Yaklaşık 1.5 milyon tüketicinin hayatındayız. 30 bin firmanın çalışanlarına 81 ilde yaklaşık 120 bin noktada hizmet veriyoruz.
Eskiden kartlar yoktu… Yemek çeki vardı...
Yemek çeki ile başlayan yolculuğumuz önce yemek kartına, sonra mobil karta dönüştü. Yani mobil uygulama üzerinden her yerde Sodexo ile harcamanızı yapabiliyorsunuz. Artık sadece fiziki olarak restoranda harcamak yok, mobil uygulama üzerinden sipariş vermek de var. Pandeminin etkisiyle kullanıcıların, her yerden yemek ve tüketime hazır gıda sipariş vermelerine olanak sağlayan online sipariş mecraları ile iş birlikleri yaparak iki sene içinde işlem adedimizin 10 kat artmasını sağladık.
Yemek kartı sektörü hem devlet hem vergi hem çalışan hem de işveren açısından bir kolaylık… Sektörü değerlendirirsek ekonomik olarak ne gibi katkıları var?
81 ilimizde yaklaşık 50 bin küçük işletmede kart kullanılıyor. Bu işletmelerin yüzde 20 ila 40 arasında geliri yemek kartlarından geliyor. Bu işletmelerin yaklaşık 250 bin çalışanı var ve yemek kartları aracılığıyla bu işletmelere sağlanan hacim yıllık 35 milyar TL'yi buluyor. Yemek kartları 5 milyona yakın çalışanın, aylık yaklaşık 3 milyar TL tutarındaki harcamalarını kayıt altına alarak, kamunun ciddi bir vergi gelirini garanti altına alıyor diyebiliriz. İşveren çalışana yemek yardımı verdiği anda daha onu restoranlarda harcamadan biz sektör olarak gidip peşin olarak bu KDV'yi devlete ödüyoruz. Dolayısıyla bu anlamda herhangi bir vergi kaçağı olmuyor. Ayrıca çalışanlar öğlen ya da sabah kahvaltılarını yaptıkları işletmelere can suyu oluyor. Aynı zamanda sektör olarak yaklaşık 200 bin kişiye istihdam sağlıyoruz.
Sodexo avantaj Pluxee markasıyla yola devam ediyor
2023'TE EN ÇOK KEBAP YENDİ
Yeme-içme alışkanlıklarına dair veriler sizde… Ne kadarlık ortalama bir harcama yapılıyor?
Hem tercihler hem de ortalamalar
bölgeye göre değişiyor. Mesela, İstanbul
harici Türkiye genelinde 2023'te en çok
kebap yenmiş. İstanbul'da en çok fastfood
yenmiş… Kebap ikinci sırada. En
çok harcama pazartesi günleri yapılıyor.
Türkiye'de en çok harcama
İstanbul-Şişli'de, Maslak ikinci
sırada. Ankara Çankaya da
üçüncü sırada.
DATAYI MERKEZE KOYACAĞIZ
2024 yılı için yapacağınız yenilikler neler? Planlarınız neler?
Ajandamızın en önemli gündem
maddesi elbette Pluxee markamız
olacak. Yine datayı işimizin merkezine
koyarak, çalışanların sesini işverene
duyurmayı önceliklendireceğiz. İkinci
önceliğimiz ise; tüm bu ihtiyaçları
adreslerken çalışanların dünyasını
zenginleştirmek için yeni işbirlikleri
yapacağız. Yerel kalkınmaya
katkı sağlamaya devam
edeceğiz.
YEMEK ÜCRETLERİ ARTACAK MI?
Yemek ücretlerine 2024'te zam olacak mı?
Devletimiz 2023'te işverene 121 TL
bir vergi avantajı sağlıyordu. Bu oran
her sene yeniden değerleme oranıyla
paralel olarak artıyor. Bu sene oran
yüzde 58 olarak belirlendi. Dolayısıyla
191 liraya çıkmasını bekliyoruz.
Şirketler daha yüksek zam yapıyor mu peki?
Şirketlerin büyük çoğunluğu
genelde bunun üzerinde
bir destek sağlıyor.
ÇALIŞANI MUTLU EDEN DÜNYA
Şimdi yeni bir isimle yola devam etme kararı aldınız. Bu değişimin temel nedeni nedir?
Pandemiyle birlikte bir dönüşüm
başladı. Artık çalışanlar, işlerinde
sadece finansal bir kazanç aramıyor.
Farklı isteklerinde de şirketlerinin
yanında olmasını istiyor. Yani günlük
hayatları içinde bir çalışanın sadece
yemek ihtiyacı yok. Bir çalışanın uçtan
uca gıda, giyim, kariyer gelişimi,
kültür, spor, eğlenceye erişim vb
ihtiyaçları da var. Biz de bu ihtiyaçların
tamamını adresleyerek artık bir yemek
kartının çok ötesinde "çalışanı mutlu
eden bir dünya" sunma yaklaşımıyla
bütün ürün gamımızı ve destek
alanlarımızı genişlettik. Bu anlamda
markamızı da yenilemek, kendimizi
de yenilemek ve renklendirmek
adına yepyeni bir kimliğe büründük.
Pluxee olarak tüm tüketicilerimize,
üyelerimize ve müşterilerimize,
hayatlarında değerli olan her şeyi dolu
dolu yaşamaları için, yemek kartından
çok "daha
fazla"sını sunarak,
yepyeni bir dünyanın
kapılarını açmayı
hedefliyoruz.
Anlamı nedir?
Pluxee'nin son iki harfi 'ee' ile
bitiyor. 'Employee engagement'
çalışan deneyimi diye geçiyor. 'Plux'
da daha fazlasını vurguluyor. Yani
çalışan deneyiminde daha fazlasını
sunuyoruz. Daha renkli, deneyimi daha
iyi, daha farklı, daha güzel bir dünyanın
kapılarını açmış oluyoruz aslında.
Müşterilerden bunlara sıcak bakan oldu mu? Sizinle birlikte bu dönüşüme ayak uyduranlar var mı?
Evet var, dünya genelinde bu
değişimin duyurusunu haziran ayında
yaptık. Biz de Türkiye ekibi olarak
bu değişime ayak uyduruyoruz,
bütün çalışanlar, müşterilerimiz,
tüketicilerimiz hep birlikte bu
yolculuğa başladık. Şimdiden çok güzel
dönüşler alıyoruz.