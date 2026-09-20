Sofralar için büyük tehlike! Gıda fiyatları zirveye çıktı: Buğday, şeker ve gübrede dikkat çeken tablo

BUĞDAY VE MISIRDA ARZ ENDİŞESİ

Buğday fiyatları, Karadeniz'deki ihracat sorunları ile Avrupa'daki sıcak ve kurak hava koşullarının etkisiyle ağustosta aylık bazda yüzde 2,6, yıllık bazda ise yüzde 15 yükseldi.

Mısır fiyatları da ABD ve Avrupa Birliği'ndeki üretim endişeleri, yem ve etanol talebi ile Ukrayna ihracatındaki aksamaların etkisiyle yüzde 2,5 arttı. Pirinç fiyatlarında ise artış yüzde 0,5 oldu.

Bitkisel yağ fiyatları da güçlü ithalat talebi ve Güneydoğu Asya'da üretimin El Nino'dan olumsuz etkilenebileceğine ilişkin endişelerle yükselişini sürdürdü ve Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

KÜRESEL TAHIL ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

FAO, küresel tahıl üretiminin bu yıl geçen yıla göre yüzde 2 azalarak 2 milyar 980 milyon tona gerilemesini öngörüyor.

Dünya mısır üretiminin 1 milyar 309 milyon ton, buğday üretiminin 810,7 milyon ton, pirinç üretiminin ise 553,1 milyon ton seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Küresel tahıl stokları halen makul seviyelerde bulunmasına rağmen üretim ve ticaretteki düşüşün piyasalardaki arz endişelerini artırdığı belirtiliyor.