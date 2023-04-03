Soğan bilmecesi

Türk mutfağının vazgeçilmezi olan soğanın fiyatı el yakıyor. Özellikle iki aydır hemen her hafta zamlanan soğan, iki ay önce 9 lirayken geçen ay 15-16 lirayı görmüştü. Fiyat artış hızı durmak bilmeyen soğan, 30 liraya kadar yükseldi. SABAH soğan fiyatlarında bu hafta yaşanan büyük artışın nedenini araştırdı. Üreticiler artışı tüccarın fırsatçılığına bağladı, tüccar ürünün azlığından yakındı, halciler ise havaların sıcak olması nedeniyle depolarda çürüme ve filizlenmenin arttığını o nedenle fiyatların yükseldiğini kaydetti. Zammın sebebi tam bir bilmeceye dönerken, bu süreçte soğanın kilogramı 30 lirayı görünce olan vatandaşa oldu. Ancak güzel haberi de yine üretici verdi. Üründe ilk hasadın başladığını belirten üreticiler, bu hafta sonundan itibaren düşüşün başlayacağını, bayramdan sonra ise soğanın kilogram fiyatının 10 liranın da altına ineceğini müjdeledi.Türkiye'de kuru soğan ekim alanının en geniş olduğu il olan Ankara, aynı zamanda kışlık soğan depolarının da merkezi durumunda. Ankara Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu, "Bir taraftan soğanın azalması bir taraftan da çiftçinin elinde hiç ürün kalmaması tüccarın elini güçlendirdi. Tüccar meydanı boş buldu, fiyatları artırdı" dedi. Tüccarların fiyat artışına gerekçe olarak çürümeyi öne sürdüğünü aktaran Köseoğlu, "Soğan hemen her yıl yüzde 10-15 arası çürür. Bu yıl havalar sıcak gittiği için en fazla yüzde 18'i çürümüştür. Ancak bu durum fiyatı 30 liraya çıkarmaz. Fırsatçılık yapıyorlar. Yeni mahsele bir-iki hafta var. İki haftayaTürkıye'dekuru soğanın ilk hasadı Adana'da başladı. Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, soğan hasadının normalde 15 Nisan'dan itibaren başladığını belirterek, "Ancak bu yıl havalar sıcak gittiği için biz hasada 31 Mart'ta başladık. Ürün çok iyi, mahsül bol. Fiyatlar bu hafta sonunda itibaren düşmeye başlar" dedi. Düşüşün özellikle bayram sonunda gözle görülür hale geleceğini anlatan Doğan, "Fiyatın 10 liranın da altına düşeceğini düşünüyorum. Çünkü bu yıl soğan çok ekildi. Geçen yıl 12 bin 500 dönüm alana soğan ekilmişti, bu yıl 23 bin dönüm" dediTürkiyeHalciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, ürün azaldığı için fiyatın arttığını söyledi. Tavşan, "Soğan geçen yıl çok para etmediği için çiftçinin ekimi azaldı. Bir de buna sıcak giden havalar eklenince filizlenme ve çürüme de meydana geldi. Şimdi bir de geçen yılki hasadın sonuna geldik. Yeni hasat da henüz piyasaya çıkmadı. O nedenle fiyatlar çok arttı" ifadelerini kullandı. Halde soğanın kilogram fiyatının 17-18 lirayı gördüğünü anlatan Tavşan, "Piyasada 25 liraları buldu. Ancak Adana'da yeni hasat başladı. Bu hafta sonundan itibaren fiyatlarda gerileme başlar. Bayram sonrası fiyatlar ciddi düşer" şeklinde konuştu.