Soğuk havalar doğal gazda kademe dinlemedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, nisan başında doğal gazda kademeli sisteme geçerken, soğuk havanın ülke çapında sürmesi nedeniyle mayısta gelen ilk faturalarda kademeye takılanların sayısının beklenenin üzerinde olduğu tespit edildi. Örneğin, fatura okuma dönemi 11 Nisan-12 Mayıs arası olan bir vatandaşın nisandan 19 günü düşükten faturalandırılırken, havanın soğuk seyrettiği ve kombi yanmaya devam ettiği için 12 günlük mayıs tüketimi mayısta kademe ortalamasının düşük tutulmasından dolayı yüksekten faturalandırıldı. Enerji Bakanlığı, nisan başında elektrikte olduğu gibi doğal gazda da kademeli sisteme geçerken, Türkiye'de bulunan 21.8 milyon doğal gaz abonesinden yalnızca yüzde 12'ye denk gelen 2,8 milyonun yeni sistemden etkilenmesi hesaplanmıştı. Ancak mayısta soğuk seyreden havalar buna ilave olarak milyonlarca vatandaşın daha yüksek fiyatlı olan kademe-2'den doğal gaz faturası ödemesine neden oldu.

TARİHLER BELİRLEYİCİ

Yeni sistemde Kademe-1 ve Kademe- 2 olmak üzere iki farklı fiyat belirlenirken, Kademe-1 olan normal tüketime sahip haneler için doğal gaz metreküp fiyatı ÖTV, KDV ve sistem kullanım bedeli (SKB) dahil 16,92 TL, kademeye takılanlar için Kademe-2 fiyatı 25,77 TL olarak belirlendi. Aylara ve illere göre ortalama doğal gaz tüketimlerinin esas alındığı yeni sistem kapsamında faturaların geldiği ilk ay olan mayısta, fatura okuma tarihlerinin birçok vatandaşı Kademe-2'ye soktuğu görüldü. Örnek faturada olduğu gibi 11 Nisan-12 Mayıs döneminde 165 metreküp tüketimi olan bir vatandaşın nisandan 19 günü düşükten faturalandırılırken, havanın soğuk seyrettiği ve kombi yanmaya devam ettiği için, 12 günlük mayıs tüketimi mayıs ayında kademe ortalamasının düşük tutulmasından dolayı yüksekten faturalandırıldı. Ankara'da nisanda kademe sınırı 180 metreküp, mayısta ise 109 metreküp olarak belirlenmişti. Mayıs faturasında 165 metreküp tüketimi olan kişinin günlük ortalama tüketimi 5,3 metreküp oldu. Doğal gaz sektör temsilcileri yeni sistemin oldukça karmaşık olduğunu, bu sebeple faturasında Kademe-1 ve Kademe- 2 diye iki fiyatlandırma gören vatandaşlarla karşı karşıya kaldıklarını anlattı. Bu kapsamda bakanlığa "Bir önceki yılın toplam tüketimi üzerinden kademelendirme yapılmalı" önerisinin iletildiği öğrenildi.