ŞOK Marketler’de pestisit kontrolünde yeni dönem

ŞOK Marketler, gıda güvenliği alanında önemli bir adım atarak taze meyve-sebzeler için raf öncesi pestisit analiz sürecini kendi bünyesine taşıdı. Antalya'daki tedarik platformunda kurulan laboratuvarda, ürünler mağazalara sevk edilmeden önce analiz ediliyor. İlk etapta domatesle başlatılan uygulamada pestisit etken maddeleri 30 dakika içinde kontrol ediliyor. Türk Gıda Kodeksi'ne uygun bulunan ürünler ülke genelindeki ŞOK mağazalarına gönderiliyor. Uygulamanın kısa sürede diğer meyve-sebze gruplarına ve tüm dağıtım merkezlerine yayılması planlanıyor. Analizi tamamlanan ürünlerin kasalarında "Pestisit Tespit Edilmedi" etiketi yer alırken, QR kod aracılığıyla analiz sonuçlarına Cepte ŞOK uygulaması üzerinden de ulaşılabiliyor. ŞOK Marketler, sistemle birlikte çiftçilere de sahada destek veriyor. Ziraat mühendisleri üreticilere doğru ilaçlama ve hasat süreçleri konusunda eğitim sağlarken, uygun bulunmayan ürünler için detaylı analiz raporları paylaşılıyor. ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, amaçlarının tüketicilerin meyve-sebzeyi gönül rahatlığıyla tüketmesini sağlamak olduğunu vurguladı.