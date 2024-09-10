Söke pamuğu AB’den coğrafi işaret tescili aldı

Söke Pamuğu'nun AB'den coğrafi işaret tescili aldığını duyuran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bereketli topraklar diyarı Aydın'dan sınırları aşan 4. ürünümüz 'Söke Pamuğu' oldu. AB'den coğrafi işaret tescili alan "Söke Pamuğu"yla tescilli ürün sayımız 27'ye yükseldi. Coğrafi işaretli ürünlerimiz bölgelerinin bereketli topraklarına bereket katmaya devam edecek. Hayırlı olsun." dedi.

Anadolu'nun yerel değerlerini coğrafi işaretlerle koruyarak uluslararası arenada tanıtmaya devam ettiklerini vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da, "Söke pamuğu, AB'de tescillenen 27. coğrafi işaretimiz oldu. Pamuğumuz AB'de tescillenen ilk pamuk ürünü olarak da kayıtlara geçti. Üreticilerimizi ve bu güzel gelişmede emeği olan herkesi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.