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Giriş Tarihi: 7.1.2024

Somon ihracatında hedef Uzakdoğu

Somon ihracatında hedef Uzakdoğu
Türkiye'nin somon ihracatı, 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 9 artarak, 396 milyon 315 bin 453 dolara ulaştı. İç sularda kurulu çiftliklerde belli bir ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz'deki deniz kafeslerine aktarılarak yetiştirilen Türk somonu, geçen yıl 45 ülkede alıcı buldu. DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, "Türk somonu ihracatında en öncelikli hedefimiz pazar çeşitliliğini sağlamaktır. DKİB olarak yaptığımız çalışmalar ve projeler kapsamında 2024 yılında Japonya ve Çin Halk Cumhuriyeti pazarlarında bu faaliyetlere odaklanacağız" dedi.
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Somon ihracatında hedef Uzakdoğu
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