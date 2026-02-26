Son 50 yılın boğa süreci incelendi! Altın fiyatları için 6.750 dolarlık rekor tahmin geldi

ABD-İran arasındaki gerilimin yeniden artması, Trump'un duyurduğu yeni tarifelerdeki belirsizlik ile altın fiyatları ons başına 5.200 dolara yükseldi. Ocak ayında 5.600 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyelerinin oldukça altında kalmaya devam eden altın fiyatları için rekor beklenti geldi.
"MEVCUT BOĞA DÖNGÜSÜ DAHA TAMAMLANMADI"
Son 50 yılın beş altın boğa piyasasını inceleyen İsviçre merkezli değerli metaller ticareti şirketi stratejisti Nicky Shiels, mevcut boğa piyasasının hala tamamlanmadığını belirterek ons altının 6.750 dolara kadar yükseleceğini söyledi.
Shiels, mevcut döngünün 39 aylık bir geçmişe sahip olduğunu belirterek bu süreçte altının yüzde 200'ün üzerinde, gümüşün yaklaşık yüzde 350 yükseldiğini, ABD dolarının ise yüzde 13 değer kaybettiğini vurguladı.
EKİME KADAR 6.750 DOLARA ULAŞABİLİR
Altının reel faizlerle olan geleneksel korelasyonunu giderek kırdığını ve daha geniş anlamda bir "sisteme karşı korunma aracı" haline geldiğini söyle Nicky Shiels, "Tarihsel standartlara göre altındaki performans orta döngü profiline işaret ediyor. Eğer altın ortalama döngü süresi ve performansını yansıtırsa, bu da Ekim ayındaki ABD ara seçimlerine kadar 6.750 dolar seviyesine ulaşabilir" dedi.
DOLARDAKİ ZAYIFLIK TETİKLEYEBİLİR
İleriye dönük değerlendirmesinde ABD dolarındaki seyrin kritik önem taşıdığını belirten Shiels, "Dolar düşüşü şu ana kadar oldukça sınırlı kaldı (sadece yüzde 13). Yeni katalizörler ortaya çıkarsa, doların daha fazla zayıflaması için alan var" dedi.
Bu senaryonun altın fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgasını tetikleyebileceğini dile getirdi.
GÜMÜŞ ALTINA GÖRE DAHA SINIRLI ALAN SUNABİLİR
Shiels, gümüşün performansına ilişkin olarak ise daha temkinli bir tablo çizdi.
Gümüşteki yükseliş hızının 2008-2011 döngüsüne benzediğini belirten Shiels, "Gümüşteki yüzde 360'lık artış ve döngü hızı, bu metalin mevcut döngüde sona daha yakın olabileceğini düşündürüyor" ifadelerini kullandı.
GRAM ALTINDA 9.530 TL SEVİYESİ
Ons altın 6.750 dolar seviyesine yükselirse mevcut dolar/TL kuru (43,88 TL) üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın 9.530 TL seviyesine ulaşacak.