Son 50 yılın boğa süreci incelendi! Altın fiyatları için 6.750 dolarlık rekor tahmin geldi

EKİME KADAR 6.750 DOLARA ULAŞABİLİR

Altının reel faizlerle olan geleneksel korelasyonunu giderek kırdığını ve daha geniş anlamda bir "sisteme karşı korunma aracı" haline geldiğini söyle Nicky Shiels, "Tarihsel standartlara göre altındaki performans orta döngü profiline işaret ediyor. Eğer altın ortalama döngü süresi ve performansını yansıtırsa, bu da Ekim ayındaki ABD ara seçimlerine kadar 6.750 dolar seviyesine ulaşabilir" dedi.