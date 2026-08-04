Son 6 yılın en düşük Temmuz enflasyonu

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) temmuzda yüzde 1.78 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre son 6 yılın en düşük temmuz artışı gerçekleşirken, haziranda yüzde 32.11 olan yıllık enflasyon da temmuzda 3 ay sonra 32'nin altına inerek yüzde 31.75'e geriledi. Yılın ilk 7 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 19.86 olarak gerçekleşti.

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 44.18 ile eğitim grubunda görülürken, yıllık enflasyon sağlıkta yüzde 43.89 oldu. En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 37.53, ulaştırmada yüzde 30.83 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 40.32 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8.94, ulaştırmada 5.22 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5.21 yüzde puan oldu.

EN DÜŞÜK GİYİMDE

Yıllık enflasyonun en düşük olduğu grup yüzde 16.48 ile giyim ve ayakkabı oldu. Aylık bazda en yüksek artış yüzde 10.74 ile sağlıkta yaşanırken, giyim ve ayakkabıda yüzde 3.93 düşüş görüldü. En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.61, ulaştırmada yüzde 2.59 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2.25 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0.40, ulaştırmada 0.44 ve konutta 0.27 yüzde puan oldu. TÜFE kapsamında bulunan 174 alt sınıftan temmuz ayında 117'sinin endeksinde artış gerçekleşti. Aynı dönemde 50 alt sınıfın endeksinde düşüş görülürken, 7 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı.

AYAKTAN TEDAVİ %50 ZAMLANDI

Tüketici fiyatları bazında temmuzda en yüksek fiyat artışı yüzde 50.42 ile ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerde görüldü. Ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerdeki fiyat artışını, yüzde 25.87 ile taze veya soğutulmuş diğer sebzeler (soğan, sarımsak, havuç, mantar, zeytin gibi) ve yüzde 21.63 ile yumrulu sebzeler kategorileri izledi. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 20.44 ile taze diğer meyveler kategorisinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 12.97 ile taze turunçgiller, yüzde 11.76 ile taze hurma, incir ve diğer tropikal meyveler takip etti.

ÜFE 5 AYIN DİBİNDE

Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) ise temmuzda yüzde 1.52 artarken, yıllık yükseliş yüzde 27.83 oldu. Yİ-ÜFE'de en düşük aylık artışı gerçekleşirken, yıllık artış 5 ayın en düşüğünde geriledi. Sanayinin dört sektöründe yıllık en yüksek artış yüzde 41.81 ile madencilik ve taş ocakçılığında gerçekleşti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: MÜCADELEYE DEVAM

Uyguladığımız kararlı ve bütüncül politikalarla enflasyonla mücadeleye devam ediyoruz. Jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkilerini yakından takip ederek bu etkileri sınırlamak amacıyla kurumlarımızla eşgüdüm içerisinde ve etkin bir şekilde aldığımız önlemleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda vatandaşlarımızın alım gücünü güçlendirmek ve sürdürülebilir refah artışını sağlamak amacıyla para ve maliye politikalarının yanı sıra arz yönlü reform adımlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK: HEDEFTEN TAVİZ YOK

Zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0.4 puan gerileyerek yüzde 31.8 gerçekleşti. Aldığımız tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonunda katılık azalıyor. Eğitim ve kira yıllık enflasyonları geçen yılın aynı ayına göre sırasıyla 31 puan ve 34 puan azaldı. Jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz.

EMEKLİ İÇİN 3 SENARYO MASADA

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027 döneminde alacağı zam oranına dair ilk hesaplamalar ortaya çıktı. Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi ve Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ile İstanbul Üniversitesi'nin tahminleri Ocak 2027 zammı için üç farklı senaryo sundu. Emeklilerin zam oranının yüzde 7 ile 10.67 arasında değişmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu TÜFE tahmini olan yüzde 26'nın gerçekleşmesi halinde ocaktaki zam yüzde 7 olacak. Piyasa katılımcıları anketindeki yüzde 29.21lik tahmin gerçekleşirse zam oranı yüzde 9.72 olacak. Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi çalışmasındaki yüzde 30.32 gerçekleşirse zam oranı yüzde 10.67 olacak.

KİRA ZAMMI % 31.90

Temmuz ayı enflasyonunun açıklamasının ardından, ev sahiplerinin kiralara uygulayacağı yeni artış oranı da belli oldu. Temmuz ayında sözleşmesi yenilenecek olan kiracılara ev sahipleri yüzde 31.90 oranında zam yapılabilecek. Böylece kira artış oranı 2022 Mart ayından bu yana, başka bir ifade ile 52 ayın en düşük seviyesine geriledi. Konut ve iş yeri kiralarında artış oranı, sözleşmede farklı bir hüküm bulunmadığı sürece TÜFE'nin 12 aylık ortalaması esas alınarak belirleniyor.