SON DAKİKA: Ağustos ayı enflasyonu belli oluyor!

Son dakika haberleri...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı enflasyon verisini bugün açıklayacak. Enflasyonun açıklanmasıyla birlikte milyonları ilgilendiren oranlarda belli olacak. Yılın sekizinci enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte Eylül ayı kira artış oranı belli olacak. Ayrıca memur ve emekli maaşlarına yapılacak Ocak zammı için iki aylık enflasyon oranı ortaya çıkmış olacak.
ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK
Ağustos ayı enflasyonu bugün 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.
ENFLASYON BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Eylül Çarşamba günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 25 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,79 oldu. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,20 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,79) bir önceki ay yüzde 33,52 olan yıllık enflasyonun yüzde 32,63'e ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ağustos ayı itibarıyla yüzde 29,70 oldu.
TEMMUZ AYI ENFLASYONU NE OLMUŞTU?
Enflasyon temmuzda aylık bazda yüzde 2,06 artarken yıllık bazda 44 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 33,52'ye geriledi.