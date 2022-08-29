Son dakika: Akaryakıtta ’sahte’ oyunu deşifre edildi!

HAPİS CEZASI VAR

Sahte fatura düzenleyen ve kullananlar tespit edilip VDK'ya iletiliyor. VDK müfettiş raporu hazırlıyor. Sahte belge kullanan ve düzenleyenler ile bayide otomasyon sistemi ve yazarkasalara müdahale edenlerin raporu savcılığa gönderiliyor. Kanuna göre, üç yıldan 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sahte fatura düzenleyenlerin istasyonları da mühürleniyor. Ayrıca ilave vergi tarhiyatı ve cezası da veriliyor. Sahte fatura kullanan bayi ve dağıtıcı bir daha EPDK'dan lisans alamıyor. Lisans alırken ödedikleri teminat da irat kaydediliyor.