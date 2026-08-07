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Giriş Tarihi: 7.08.2026 15:41 Son Güncelleme: 7.08.2026 16:11

SON DAKİKA! Altın fiyatları için kritik veri açıklandı! ABD'de istihdam verileri beklentileri karşılamadı

Altın ve gümüş başta olmak üzere piyasaların merakla beklediği kritik veri açıklandı. ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda beklentileri karşılamadı.

AA Ekonomi
SON DAKİKA! Altın fiyatları için kritik veri açıklandı! ABD’de istihdam verileri beklentileri karşılamadı
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ABD'de tarım dışı istihdam temmuz ayında 23 bin kişi azaldı. Piyasaların yaklaşık 80 bin kişilik artış beklediği dönemde istihdamın düşmesi dikkat çekti. Haziran ayındaki artış da 57 binden 20 bine revize edildi.

TARIM DIŞI İSTİHDAMDA BEKLENMEDİK DÜŞÜŞ

ABD Çalışma Bakanlığı İşgücü İstatistikleri Bürosu'nun (BLS) açıkladığı verilere göre, ülkede tarım dışı istihdam temmuz ayında 23 bin kişi azaldı.

Piyasa beklentileri, tarım dışı istihdamın temmuz ayında yaklaşık 80 bin kişi artması yönündeydi. Böylece açıklanan veri beklentilerin oldukça altında kaldı.

Haziran ayına ilişkin tarım dışı istihdam artışı da aşağı yönlü revize edildi. Daha önce 57 bin olarak açıklanan haziran verisi, 20 bin olarak güncellendi.

YEREL YÖNETİMDE 50 BİN KİŞİLİK KAYIP

İstihdamdaki düşüşte özellikle yerel yönetim eğitim hizmetlerindeki 50 bin kişilik kayıp öne çıktı. Perakende sektöründe istihdam 19 bin, finansal faaliyetlerde ise 14 bin kişi azaldı. ABD'de işsizlik oranı yüzde 4,1 seviyesinde kalırken, işsiz sayısı 6,9 milyon olarak kaydedildi. İş gücüne katılım oranı ise yüzde 61,4 oldu.

Ortalama saatlik kazançlar 2 sent artarak 37,64 dolara yükselirken, yıllık ücret artışı yüzde 3,2 olarak gerçekleşti. Ortalama haftalık çalışma süresi ise 34,3 saat seviyesinde değişmedi.

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FAİZ ARTIŞI BEKLENTİLERİ GERİLEDİ

Verinin ardından Eylül'de faiz artırım ihtimali yüzde 40'a düştü. Aralık'ta ise hala bir faiz artırımı fiyatlanıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ABD #TARIM DIŞI İSTİHDAM #ALTIN

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SON DAKİKA! Altın fiyatları için kritik veri açıklandı! ABD'de istihdam verileri beklentileri karşılamadı
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