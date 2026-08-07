SON DAKİKA! Altın fiyatları için kritik veri açıklandı! ABD’de istihdam verileri beklentileri karşılamadı

YEREL YÖNETİMDE 50 BİN KİŞİLİK KAYIP

İstihdamdaki düşüşte özellikle yerel yönetim eğitim hizmetlerindeki 50 bin kişilik kayıp öne çıktı. Perakende sektöründe istihdam 19 bin, finansal faaliyetlerde ise 14 bin kişi azaldı. ABD'de işsizlik oranı yüzde 4,1 seviyesinde kalırken, işsiz sayısı 6,9 milyon olarak kaydedildi. İş gücüne katılım oranı ise yüzde 61,4 oldu.

Ortalama saatlik kazançlar 2 sent artarak 37,64 dolara yükselirken, yıllık ücret artışı yüzde 3,2 olarak gerçekleşti. Ortalama haftalık çalışma süresi ise 34,3 saat seviyesinde değişmedi.