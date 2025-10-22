SON DAKİKA | Altın rekor seviyeden irtifa kaybetti! Gram altın bugün ne kadar? Düşüş sonrası son durum!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı açıkladığı yüzde 100 gümrük vergisi ile fitili ateşlenen ticaret savaşlarıyla rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, yaşanan yumuşama ile yönünü aşağı çevirdi. Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Xi ile yapacağı görüşmede "iyi bir ticaret anlaşmasına" imza atacağını söylemesinin ardından ons altın, son 12 yılın en sert düşüşünü yaşadı. 5.900 TL ile tarihi rakamları gören gram altın ise 5.400 TL'ye kadar çekildi.
ALTINDA SON 12 YILIN EN SERT DÜŞÜŞÜ
Bu yıl yaklaşık yüzde 56 artışla 4.381 dolara kadar yükselen spot altın ons başına 4.090 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Yaşanan yüzde 6.3'lük düşüş son 12 yılın en sert düşüşü olarak kayıtlara geçti.
Ağustos ayından bu yana ani yükselişine fren yapan ons altında denge arayışı devam ediyor. Ons altın, düşüşün ardından yeni günde 4.136 dolar seviyesinden işlem görüyor.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Ons altında yaşanan düşüşün ardından gram altında yönünü aşağı çevirdi. Salı gününe 5.876 TL'den başlayan gram altın kapanışta yüzde 4'ten fazla kayıp yaşayarak 5.403 TL'ye kadar indi.
Altının gramı yeni güne, önceki kapanışa göre yüzde 0.32 yükselişle 5.582 TL seviyesinden işlem görmeye başladı.
Gram altın Kapalıçarşı piyasasında ise 6.095 TL'den satılıyor.
22 EKİM ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış: 5.584 TL
Satış: 5.585TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 9.137TL
Satış: 8.939 TL
YARIM ALTIN
Alış: 18.273 TL
Satış: 17.819 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 40.808 TL
Satış: 40.200 TL