SON DAKİKA | Altın rekor seviyeden irtifa kaybetti! Gram altın bugün ne kadar? Düşüş sonrası son durum!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı açıkladığı yüzde 100 gümrük vergisi ile fitili ateşlenen ticaret savaşlarıyla rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, yaşanan yumuşama ile yönünü aşağı çevirdi. Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Xi ile yapacağı görüşmede "iyi bir ticaret anlaşmasına" imza atacağını söylemesinin ardından ons altın, son 12 yılın en sert düşüşünü yaşadı. 5.900 TL ile tarihi rakamları gören gram altın ise 5.400 TL'ye kadar çekildi.