SON DAKİKA | Altın rekor seviyeden irtifa kaybetti! Gram altın bugün ne kadar? Düşüş sonrası son durum!

Giriş Tarihi: 22.10.2025 09:42 Son Güncelleme: 22.10.2025 10:00

Altın fiyatları, kar satışları ve ABD-Çin arasındaki gerilimin yumuşamasıyla yönünü aşağı çevirdi. Tarihi yükselişin ardından gram altında kayıp yüzde 4'dü geçti, ons altın ise son 12 yılın en sert düşüşünü yaşadı. Peki altında düşüşün sebebi ne? Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın, Cumhuriyet altını kaç TL'den satılıyor? İşte piyasalarda son durum…

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı açıkladığı yüzde 100 gümrük vergisi ile fitili ateşlenen ticaret savaşlarıyla rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, yaşanan yumuşama ile yönünü aşağı çevirdi. Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Xi ile yapacağı görüşmede "iyi bir ticaret anlaşmasına" imza atacağını söylemesinin ardından ons altın, son 12 yılın en sert düşüşünü yaşadı. 5.900 TL ile tarihi rakamları gören gram altın ise 5.400 TL'ye kadar çekildi.

ALTINDA SON 12 YILIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

Bu yıl yaklaşık yüzde 56 artışla 4.381 dolara kadar yükselen spot altın ons başına 4.090 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Yaşanan yüzde 6.3'lük düşüş son 12 yılın en sert düşüşü olarak kayıtlara geçti.

Ağustos ayından bu yana ani yükselişine fren yapan ons altında denge arayışı devam ediyor. Ons altın, düşüşün ardından yeni günde 4.136 dolar seviyesinden işlem görüyor.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Ons altında yaşanan düşüşün ardından gram altında yönünü aşağı çevirdi. Salı gününe 5.876 TL'den başlayan gram altın kapanışta yüzde 4'ten fazla kayıp yaşayarak 5.403 TL'ye kadar indi.

Altının gramı yeni güne, önceki kapanışa göre yüzde 0.32 yükselişle 5.582 TL seviyesinden işlem görmeye başladı.

Gram altın Kapalıçarşı piyasasında ise 6.095 TL'den satılıyor.

22 EKİM ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış: 5.584 TL

Satış: 5.585TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9.137TL

Satış: 8.939 TL

YARIM ALTIN

Alış: 18.273 TL

Satış: 17.819 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 40.808 TL

Satış: 40.200 TL

