SON DAKİKA! Altın yine zirvede! Aralık’ta en çok kazandıran yatırımlar belli oldu

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, külçe altın %3,75, BİST 100 endeksi %2,81, mevduat faizi (brüt) %2,22, Euro %1,56 ve Amerikan Doları %0,21 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağladı. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın %3,61, BİST 100 endeksi %2,67, mevduat faizi (brüt) %2,08, Euro %1,42 ve Amerikan Doları %0,07 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %17,42, TÜFE ile indirgendiğinde ise %16,16 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BİST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %0,76, TÜFE ile indirgendiğinde ise %1,82 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.