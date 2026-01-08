Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 8.01.2026 10:07 Son Güncelleme: 8.01.2026 10:16

SON DAKİKA! Altın yine zirvede! Aralık'ta en çok kazandıran yatırımlar belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2025'e ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Yıllık, 6 aylık ve son üç aylık verilere göre en çok kazandıran yatırım aracı yine külçe altın oldu. Aralık ayına ilişkin verilerde ise en çok getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde (DİBS) oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

Buna göre, aralıkta aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,13, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,98 oranlarıyla DİBS'te gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, külçe altın %3,75, BİST 100 endeksi %2,81, mevduat faizi (brüt) %2,22, Euro %1,56 ve Amerikan Doları %0,21 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağladı. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın %3,61, BİST 100 endeksi %2,67, mevduat faizi (brüt) %2,08, Euro %1,42 ve Amerikan Doları %0,07 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %17,42, TÜFE ile indirgendiğinde ise %16,16 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BİST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %0,76, TÜFE ile indirgendiğinde ise %1,82 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %27,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise %25,05 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %1,98, TÜFE ile indirgendiğinde ise %3,59 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %55,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise %51,77 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %8,93, DİBS %7,36 ve Euro %6,84 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %4,47 ve BIST 100 endeksi 11,35 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) %6,25, DİBS %4,72 ve Euro %4,21 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %6,82 ve BIST 100 endeksi %13,53 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

