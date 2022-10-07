SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 için yeni rakamlar! İşte merak edilen ’FARK’ hesabıyla net-brüt asgari ücret tabloları

Yani bundan sonraki aylarda enflasyon sıfır çıksa bile emekli ve memur maaşlarının bu oranda artması netleşmiş oldu.

Ocak zammı ise Ekim, Kasım ve Aralık ayındaki enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası kesinleşecek. Bununla beraber ekonomistlerin tahminleri ve kurumların yaptığı yıl sonu enflasyon beklenti anketlerine şöyle bir göz atacak olursak...

AA Finans'ın yıl sonu anketine göre; enflasyon beklentisi yüzde 73,88, Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yüzde 67,73, Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Program (OVP) tahminine göre yüzde 65 oldu. Bunların ortalaması ise yüzde 68,86 olarak dikkat çekti.