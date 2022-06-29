Son dakika haberi...Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 yılında ikinci kez toplandı. Asgari ücrete ara zam çalışmaları sürerken, bir yandan da emekli memur Temmuz zammı için geri sayım devam ediyor. Temmuz zammı döneminde asgari ücret dahil vatandaşların tamamının gelirini yükselecek adımlar bekleniyor. Öte yandan Türkiye'de tüm gözler bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısından çıkan mesajlardaydı.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret için masada hangi formüller var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne mesaj verdi?

Bakan Bilgin'in asgari ücret açıklamalarından öne çıkanlar neler?

İşte son dakika gelişmeleriyle beraber milyonların en çok merak ettiği detaylar...