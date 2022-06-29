Son dakika haberi...Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 yılında ikinci kez toplandı. Asgari ücrete ara zam çalışmaları sürerken, bir yandan da emekli memur Temmuz zammı için geri sayım devam ediyor. Temmuz zammı döneminde asgari ücret dahil vatandaşların tamamının gelirini yükselecek adımlar bekleniyor. Öte yandan Türkiye'de tüm gözler bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısından çıkan mesajlardaydı.
İşte son dakika gelişmeleriyle beraber milyonların en çok merak ettiği detaylar...
SON DAKİKA HABERİ | ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU BUGÜN TOPLANDI
Hükümet, işçi, işverenden 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılının ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak ara zam için bugün toplandı. Toplantı sonrası taraflar saat 14:00'de kameralar karşısına geçti. Bakan Bilgin'in ifadeleri dikkat çekti.
BAKAN BİLGİN: ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMASI YARIN SONUÇLANABİLİR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bugün komisyon çalışmamızı başlatacağız. Türkiye, geçtiğimiz Aralık ayı sonunda asgari ücret sözleşmesine imza attı. Bütün toplum asgari ücretli olsun olmasın, Türkiye'nin orta sınıfları da memnun olmuştu. Çünkü asgari ücret, sadece asgari ücretliler ile sınır değil. Toplumsal etkileri olan bir ücret birimidir. Asgari ücretin dışındaki ücretler de artmalı. Çalışanları enflasyon karşısında korumaz görevimizdir. Komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını umuyorum" açıklamasında bulundu.
SON DAKİKA: Asgari ücrete ara zam oranı netleşiyor! Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması | Video
ASGARİ ÜCRET OCAK AYINDA REKOR DÜZEYDE ARTTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hareket eden hükümet Ocak döneminde çalışma yapmış, enflasyon rakamlarının yüzde 36,08 olduğu Ocak döneminde asgari ücret yüzde 50,5 oranında beklentilerin çok üzerinde yarım asrın en büyük artışı ile belirlendi. Asgari ücret bu dönemde brüt 5.004 TL, net asgari ücret ise 4.253,4 TL oldu.
HEM İŞÇİ HEM İŞVERENİN YÜZÜ GÜLDÜ
Bu dönemde asgari ücrette rekor artışın yanında işçinin yanında işverenin de yüzünü güldüren bir gelişme yaşandı. Asgari ücret üzerindeki vergiler kaldırıldı. Bunun yanında Türkiye'de bütün çalışanların maaşlarından asgari ücret kadar ki kısmından gelir ve damga vergisi alınmaması kararı alındı.
TEMMUZ ZAMMI İÇİN DE PAROLA AYNI OLACAK
Artan gıda, enerji fiyatları başta olmak üzere; tedarik krizleri, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi konjoktürel faktörler dünyanın gündemine enflasyonu yerleştirdi.
Türkiye'de de artan enflasyon alım gücünü olumsuz yönde etkilerken, hükümet asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammı için de 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hareket ediyor.
BAŞKAN ERDOĞAN: YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE İSTİHDAM OLUMSUZ ETKİLENMEYECEK
Başkan Erdoğan, Ocak ayında yapılan asgari ücret zammı ile birlikte işverenin üzerindeki vergi yükünün alındığını belirterek, Temmuz döneminde de yapılacak asgari ücret artışıyla istihdamı olumsuz etkilemeyecek bir düzenlemenin talimatını verdiğini bildirdi.
ASGARİ ÜCRET İÇİN YENİ ADIMLAR ATILACAK
Asgari ücret zammı meselesinin özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntemle çözülmesi bekleniyor.
2023'TE DAHA KAPSAMLI DÜZENLEMELER GELİYOR
Başkan Erdoğan, Temmuz ayında 'Enflasyon farkı' ile 2023 yılı başında da daha geniş kapsamlı düzenlemelerle vatandaşın alım gücünü artıracak adımlar atılacağını vurgularken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordineli bir şekilde ilerleyerek atılacak yeni adımlar üzerinde çalışmalarını hızlandırdı.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 4.253,4 TL
2021'de brüt 3.577,5 lira net ise 2.825,9 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50,5'lik artışla 2022 yılı için brüt 5.004 lira, net 4.253,4 lira olarak belirlenmişti.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5.879,7 lira düzeyinde yer alıyor. Bunun 5.004 lirasını brüt asgari ücret, 775,62 lirasını sosyal güvenlik primi, 100,8 lirasını da işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.
ASGARİ ÜCRET İÇİN YENİ REÇETE: 'KADEMELİ' FORMÜL MASAYA GELDİ
Asgari ücret zammı için 'Enflasyon farkı' ve 'Prim' hesabı dikkat çekerken, bunun yanında iki hesabın birlikte değerlendirilmesini içeren karma bir formül gündeme geldi. 'Kademeli' formül olarak düşünülen bu modelde, devlet desteğinin belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek şekilde kademeli olarak ayarlanması yer alıyor.
Kademeli modelin en büyük avantajları; asgari ücret artışları karşısında istihdam kaybını engelleyen, üretmeyi hedef alan ve sürdürülebilir büyümeye destek vermesi olarak göze çarpıyor. Bu modelin özellikle 2023 döneminde daha kapsamlı bir şekilde ele alınarak geliştirilmesi bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET İÇİN 'PRİM' HESABI
Ocak 2022'de asgari ücret yüzde 50,5 artışla brüt 3.577,50'den 5.004 TL'ye yükseldi. Burada işçinin yanında işvereninde elini rahatlatan bir gelişme yaşanmış, asgari ücret üzerinden damga ve gelir vergisi kaldırılmıştı.
Temmuz zammı ile beraber sonraki 6 ay için benzer bir formül uygulanabilir. Buna göre asgari ücret üzerindeki SGK ve işsizlik sigortası priminin Aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına kadar devlet tarafından karşılanması gündemde yer alıyor.
Eğer asgari ücret için bu formül uygulanırsa brüt 5.004 TL olarak uygulanan ücret, net asgari ücrete dönüşecek.
TEMMUZ ZAMMI İÇİN BELİRLEYİCİ OLACAK: 6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 40,75
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon oranını yüzde 2,98 olarak açıkladı ve 5 aylık enflasyon yüzde 35,64 olarak netleşti. Merkez Bankası Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak gerçekleşti. Bununla beraber 2022 yılı 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 40,75 oldu.
ASGARİ ÜCRET İÇİN 'ENFLASYON FARKI' HESABI
'Enflasyon farkı' hesabı asgari ücret Temmuz zammı için masada yer alan formüllerden birisi olarak dikkat çekiyor. Yüzde 40,75 beklenen enflasyon oranına göre asgari ücret hesabı yapıldığında;
ASGARİ ÜCRET OCAK 2022 NET HESABI (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET 5.004,00
SGK PRİMİ %14 700,56
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 50,04
KESİNTİLER TOPLAMI 750,60
NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40
6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE HESAPLANAN NET ASGARİ ÜCRET
ASGARİ ÜCRET 7.043,13
SGK PRİMİ %14 986
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 70,43
KESİNTİLER TOPLAMI 1.056,43
NET ASGARİ ÜCRET 5.986,66
6 aylık beklentilere göre yaptığımız asgari ücret hesabına göre net asgari ücret 5.986 TL olarak ortaya çıktı. Kesintiler toplamı da 1.056 TL oldu.
Asgari ücret için gündeme gelen 'Kademeli' modelin devreye alınması durumunda 'Prim' hesabındaki gibi devlet desteğinin belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek şekilde kademeli olarak ayarlanması ile hem 'Enflasyon farkı' hesabı hem de 'Prim' hesabı kullanılmış olacak.
Eğer bu model onaylanırsa; Asgari ücret enflasyon farkı kıstas alınarak belirlenecek ve prim desteği de işverenlerin çalıştırdığı personel sayısına göre kademeli olarak ayarlanacak. Böylece asgari ücret artışı ile hem işçi sevinecek hem de işverenin eli rahatlayacak.
İŞVEREN 'PRİM' HESABINA, İŞÇİ 'ENFLASYON FARKI' HESABINA YAKIN
İşveren kesimi devletin primleri karşıladığı 5.004 TL olan brüt asgari ücretin net asgari ücrete dönüşmesini içeren formül üzerinde dururken, işçi kesimi de enflasyon farkı hesabı üzerinde yoğunlaştı.
YENİ ASGARİ ÜCRETİ BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Hükümet, işçi ve işveren kesiminden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmasını hafta sonuna kadar bitirmesi beklenirken, ortaya çıkacak rakamlar ve düzenlemeler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Başkan Erdoğan Ocak ayında olduğu gibi yeni asgari ücreti açıklayacak.
ASGARİ ÜCRET İLE TÜM GELİRLER ARTACAK
Öte yandan birçok kalemde vatandaşın gelirlerini artıracak Temmuz zammı çalışması, emekliden memura, ücretliden işçiye ve sosyal yardım ödemeleri dahil vatandaşın tamamını kapsayacak şekilde yapılıyor.
Asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammı birlikte çalışma ve sosyal güvenlik hayatında birçok maaş ve ödeme başta olmak üzere tüm gelirler artacak.
Asgari ücretin nasıl bir yöntemle belirleneceği ve ortaya çıkan rakamlar sonrası sosyal güvenlik hayatında yeni hesaplar netleşecek.
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