SON DAKİKA! Asgari ücret için kritik gün: 2026 Asgari Ücret ne kadar olacak? İşte masadaki formüller...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bugün işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan ekip asgari ücret görüşmelerinin yol haritası belirlemek üzere bir araya gelecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl aralık ayında toplanıyor. Yapılan görüşmeler sonrası 2026 yılında uygulanacak asgari ücret belli olacak. Yeni asgari ücretin 2025 yılı 31Aralık tarihine kadar belirlenmesi gerekiyor. Aralık ayındaki toplantılar 5'er kişilik işçi, işveren ve Bakanlık bürokratlarından oluşan 15 kişilik bir ekip ile hazırlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 9 Ekim'de "Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması" gündemiyle topladığı Üçlü Danışma Kurulu'nu, 21 Ekim'de bir kez daha toplayacak. Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıda, taraflar aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak.