SON DAKİKA! Asgari ücret için kritik tarih belli oldu: Asgari ücret zammı 5’li senaryo! İşte merak edilen rakam

Asgari ücret 2026 için görüşmeler başlıyor. Aralık ayında işçi işveren ve hükümet temsilcileri bir araya gelerek asgari ücret zammı için belirlenecek zam oranına karar verecek. Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zamma yönelik 5 farklı hesap belli oldu? Ocak ayında asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için 21 Ekim'de toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 9 Ekim'de "Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması" gündemiyle topladığı Üçlü Danışma Kurulu'nu, 21 Ekim'de bir kez daha toplayacak. Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıda, taraflar aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN GÖRÜŞMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yıl aralık ayında toplanarak görüşmelere başlıyor. Komisyon 15 üyeden oluşuyor. İşçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ 5 üye ile katılıyor. 5 üye de işveren kesimini temsilen TİSK'ten bulunuyor. Hükümet ise 5 üye ile komisyonda yer alıyor.
ENFLASYON RAKAMLARI BELİRLEYİCİ OLACAK
Asgari ücret belirlenirken enflasyon rakamlarını ön planda tutulacak. Orta Vadeli Programa göre, yıl sonunda enflasyon yüzde 28,5 olacak. Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi verilerindeki tahmine göre yıl sonunda yıllık enflasyon yüzde 31,77 gelecek.
ASGARİ ÜCRET İÇİN ÖNE ÇIKAN 5 HESAP
MEVCUT ASGARİ ÜCRET
Brüt ücret: 26.005 TL
Net ücret: 22.104 TL
YÜZDE 28.5 ARTARSA
Brüt ücret: 33,417 TL
Net ücret: 28.403 TL
YÜZDE 30 ARTARSA
Brüt ücret: 33.807 TL
Net ücret: 28.736 TL
YÜZDE 35 ARTARSA
Brüt ücret: 35.107 TL
Net ücret: 29.841 TL
YÜZDE 40 ARTARSA
Brüt ücret: 36.407 TL
Net ücret: 30.946 TL
YÜZDE 50 ARTARSA
Brüt ücret: 39.008 TL
Net ücret: 33.156 TL