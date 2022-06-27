Son dakika: Asgari ücret toplantısının günü ve saati belli oldu

İnşallah en kısa sürede bu konuda müjdeli bir haberi paylaşmayı umut ediyoruz. Kamu çalışanına zaten enflasyon farkını vereceğiz. Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir. Asgari ücret artışı yapılırken bakanlığımız, özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir.