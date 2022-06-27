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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Asgari ücret toplantısının günü ve saati belli oldu
Giriş Tarihi: 27.6.2022 23:08 Son Güncelleme: 27.6.2022 23:23

Son dakika: Asgari ücret toplantısının günü ve saati belli oldu

Son dakika: Asgari ücret toplantısının günü ve saati belli oldu

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, yaklaşık 4 saat süren ve ana gündem maddeleri asgari ücret zammı ve bayram tatilinin olduğu toplantı sonrası açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammıyla ilgili "Ara zam yapılması için talimat verdim, en kısa sürede müjdeli haberi vereceğiz." demişti. Gelen son dakika bilgisine göre; asgari ücret komisyonu 29 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'de Çalışma Bakanlığı'nda toplanacak.

Son dakika haberleri: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla 29 Haziran Çarşamba toplanacak.

BAŞKAN ERDOĞAN: ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILMASI İÇİN TALİMAT VERDİM

Başkan Erdoğan, asgari ücret, memur ve emekli zamlarına ilişkin şunları söyledi:

"Ocak ayında asgari ücreti artırırken işverenin omzundaki yükü de almıştık. Enflasyon artışıyla birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'mızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir.

İnşallah en kısa sürede bu konuda müjdeli bir haberi paylaşmayı umut ediyoruz. Kamu çalışanına zaten enflasyon farkını vereceğiz. Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir. Asgari ücret artışı yapılırken bakanlığımız, özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir.

Detaylarını açıklayacağımız bu çalışmanın emeklilerimize ve çalışanlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. NATO görüşmelerinden döner dönmez açıklayacağım."

"ASGARİ ÜCRET İÇİN KISA SÜREDE MÜJDEYİ VERECEĞİZ"

Başkan Erdoğan, memur maaşlarının da Kurban Bayramı öncesi zamlı olarak ödeneceğini açıklayarak, "Temmuz ayı memur maaşları Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek.

Yeni yatırımlarla, yeni fırsatlarla ve yeni finansman kaynaklarıyla istihdamı ve üretimi destekliyor, ihracatçıları pazarlarını büyütmeleri konusunda teşvik ediyoruz. Bize yan gelip yatmak yoktur, dünyada başı dik gezebilmenin tek yolu budur." dedi.

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Son dakika: Asgari ücret toplantısının günü ve saati belli oldu
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