Asgari ücret zammı için son dakika gelişmeleri takibi başladı. 29 Haziran Çarşamba günü toplanacak olan Tespit Komisyonu Toplantısı sonrası sürece yönelik detaylar da netleşmeye başlayacak. Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan'ın verdiği talimatla birlikte asgari ücrete zam konusu yeniden değerlendirilmiş olacak. Bilindiği üzere; 2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti. Peki; Net Brüt Yeni Asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte asgari ücrete zam ile ilgili son dakika gelişmeleri.

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.