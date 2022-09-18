Son dakika | Avrupa’da sansasyonel çöküş; yüzlerce dev iflas bayrağını açtı!

SİSTEMATİK ÇÖKÜŞ

Alman Federal Meclisi Enerji Komisyonu Başkanı Klaus Ernst, ülkenin Rusya'ya yönelik yaptırım politikası nedeniyle iflas dalgasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Münih'teki Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (Ifo), 2023'ün ilk aylarında yüzde 11'e varan enflasyon oranları öngördüklerini belirtiyor.

Alman Sanayi Federasyonu'nun anketine göre, üç küçük ve orta ölçekli şirketten en az biri varlığını risk altında görüyor. Yalnızca ağustos ayında, çoğunlukla orta ölçekli şirketlerden oluşan anonim şirketler ve ortaklıklar arasındaki iflas sayısı bir önceki yıla göre dörtte bir oranında arttı. Almanya'daki neredeyse on şirketten biri şu anda üretimi kıstı veya durdurdu. Kağıt, gübre ve çelik üreticileri gibi enerji yoğun şirketler, hükümetlerden fon bulmaya çalışıyor. Orta Avrupa'nın en büyük gübre üreticisi SKW Piesteritz, üretimi üç haftadan uzun süre tamamen durdurdu. Gıda üretimi de hızla artan enerji fiyatlarından ciddi şekilde etkilendi. Fırın zinciri Goldjunge, ağustos sonunda iflas başvurusunda bulundu. Durum, otomotiv endüstrisinin tedarikçileri için de vahim. Avrupa'daki tüm büyük otomobil üreticileri tarafından kullanılan krom kaplı plastik bileşenleri üreten BIA, Forst'taki fabrikasını kapatacağını duyurdu. Otomotiv tedarikçisi Dr. Schneider iflas etti. Yılda yaklaşık bir milyar hassas torna parçası üreten Carl Leipold, iflas başvurusunda bulundu. Ayakkabı satıcısı Ludwig Görtz GmbH de iflas başvurusu yapan şirketlerden... Avusturyalı gayrimenkul milyarderi Ren'ecute, Benko'nun sahibi olduğu Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) perakende grubu da iflas etti.



