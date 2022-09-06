Son dakika | Avrupa’da üretim duruyor! Türkiye krizden yeni bir misyonla çıkıyor

Kalıcı fırsatlar yaratacak

TEKFEN Tarımsal Sanayi CEO'su Hakan Göral, Avrupa'da enerji krizinden en çok etkilenen gübre çeşidinin azotlu gübreler olduğunu belirterek, "Başta üre gübresi olmak üzere nitratlı gübre çeşitlerine ve amonyum sülfat gübresine bir talep doğdu. Ülkemizde üretimin yüzde 40'ının ihracına izin veriliyor. Bunun tamamı kullanılacaktır. Rusya'dan alınan bu ürünün belli oranı Türkiye'ye kayacak. Bu ticaret rotalarında kalıcı fırsatlar yaratabilir" şeklinde konuştu.





Öncelik Türkiye olacak

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, alüminyum üretiminde en büyük girdinin yüzde 65 ile enerji olduğunu belirterek, Avrupa'da birçok fabrikanın üretimini durdurduğunu söyledi. Alüminyumun otomotiv, izolasyon, beyaz eşya gibi sektörlerde kullandığını aktaran Kibar, "Bu sektörlerde üretimin devam etmesi halinde öncelikli pazarlarının Türkiye olacağını ve alüminyum ihracatının artacağını düşünüyoruz" dedi.



Boya kimyasalı için gelecekler

Akyüz Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, Avrupa'da yaşanan enerji krizinin Türk firmalar için iki yönlü etki yaratacağını belirterek, "Organik, gıda, otomotiv kimyasallarında en büyük tedarikçimiz Avrupa. Dolayısıyla burada tedarik sorunu çıkabilir. Ancak kauçuk, boya ve ilaç kimyasallarında alıcılar rotasını Türkiye'ye kıracaktır. Bu alanda ihracatımızın yüzde 15 artacağını öngörüyoruz" şeklinde konuştu.