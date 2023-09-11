SON DAKİKA: Öncüpınar’da dev operasyon! Bakan Bolat duyurdu: Kaçakçılara göz açtırmıyoruz

ÖNCÜPINAR GÜMRÜK KAPISINDA DEV OPERASYON

Ticaret Bakanlığından da operasyona ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü risk analizi çalışmaları çerçevesinde Suriye'ye gitmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen tırda yapılan aramada, plastik kasaların içine gizlenmiş 266 bin 723 muhtelif ilaç, yaklaşık 280 litre olduğu belirlenen 57 bidon içerisinde "dietil eter" cinsi kimyasal madde, drone ve kameradan oluşan 30 elektronik eşya ve 16 cep telefonu cinsi eşya ele geçirildi. Kaçak eşyanın değerinin yaklaşık 25 milyon lira olduğu belirlendi.