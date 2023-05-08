SON DAKİKA: Bakan Dönmez açıkladı! Yeni keşifler gelebilir: Türkiye dünyadan teklifler alıyor!

'DÜNYADAN TEKLİFLER ALIYORUZ'

Bakan Dönmez, hidrokarbon arama ve araştırmaları konusunda, dünyada bu kadar geniş filoya sahip nadir ülkelerden birinin Türkiye olduğunu söyledi. Bu sondajları 'gelin bizim burada da yapın' diye dünyanın birçok noktasından teklifler aldıklarını anlatan Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

"Filomuzun gücünü, kapasitesini arttırdık. Daha önce bir tane bile sismik arama gemimiz yoktu. İlk sahada gördüğünüz Barbaros Hayrettin filomuza katıldı. Ardından tamamen milli imkanlarla yapılan Oruç Reis, Türkiye'deki tersanelerde yapıldı. O filomuza katıldı. Bunlar Akdeniz ve Karadeniz'de sismik araştırmalara devam ediyor ama asıl büyüdüğümüz alan sondaj gemileri oldu. 2017 yılında filomuza katılan Fatih ile başladığımız yolculuğumuz, ardından Yavuz, Kanunu ve Abdülhamit Han ile devam etti. Bu filomuz denizlerimizde destanlar yazdı. Şu anda dünyada bu kadar geniş filoya sahip nadir ülkelerden birisiyiz. Geçmişte Karadeniz'de bazı sondajlar yapılmıştı. Lakin özel sektör yurt dışından buraya getirmiş, birer sondaj anlaşmasıyla çalışmalara başlamışlar. Tek sondaj da keşif yakalayamayınca doğal olarak gitti. Şimdi biz hem hız kazanmış olduk hem maliyetlerimizi çok daha ekonomik hale getirmiş olduk. Bunu yaparken de ciddi bir işte geliştirmiş olduk. Şimdi dünyanın dört bir tarafından 'bu sondajları gelin bizim burada da yapın' diye teklifler alıyoruz. Asya'dan, Amerika'dan, Afrika'dan, Orta Doğu'dan. Tabii önceliğimizi Karadeniz gaz keşfine vermiştik. Şimdi iş programımız elverdikçe bu filomuzun bir kısmını biz, belki yurt dışındaki işlere gönderebiliriz."