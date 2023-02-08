SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu: Bilgisiz Kılıçdaroğlu’nu kaale almayınız

Son dakika haberleri...Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları hakkında sert tepki gösterdi.

"BİLGİSİZ KILIÇDAROĞLU'NU KAALE ALMAYINIZ"

Bakan Karaismailoğlu, Hatay Havalimanı için çalışmaların ilk andan itibaren başladığını ve onarım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Provokasyon için paylaşım yapan bilgisiz Kemal Kılıçdaroğlu'nu kaale almayınız" dedi.

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