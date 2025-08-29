SON DAKİKA! Bakan Kurum: Sındırgı’da yeni evlerin inşasına başlanacak

Son dakika haberi: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Afet Konutları temel atma töreninde konuştu. Kurum, "İzmir'de afetin izlerini siliyoruz. Bizim devletimiz güçlüdür milletimiz büyüktür. Devlet hiçbir zaman milletini yalnız bırakmamıştır, bundan sonra da bırakmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Seferihisar'ın bu yiğit insanları için ne yapsak azdır. Yanan her evin yerine daha sağlamını yapacağız dedik. Hemen TOKİ Başkanımızla hazırlıklara başladık. Şimdiden burada yapacağımız yeni yuvalarımız afetzede kardeşlerimiz, Ödemişli Seferihisarlı kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bir ay içerisinde İzmir'e verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz.

11 ilde afet konutları inşaa ediyoruz. Çalışmalarımızda sadece konutlar yapmıyoruz bölgenin iklim şartları neyse afetzede kardeşlerimiz için yeni yaşam alanı kuruyoruz. Afetzede kardeşlerimiz bir yıl içerisinde teslim edeceğimiz konutlar ile yeni hatıralar biriktirecek.

Ormanlık alanlar ranta açılıyor diyorlar. Muğla'da Antalya'da hep aynı şeyi söylediler. Ormanlık alanlar ranta açılmadı. Afetzede kardeşlerimiz yerinde konutlarına kavuştular. Yanan her evin yerine yenisini yapacağız.

Ayrıntılar geliyor