SON DAKİKA: Hükümetin adımları Kılıçdaroğlu’nun başını döndürdü! ’Vergi Konseyi zaten var’

BAKAN NEBATİ, KILIÇDAROĞLU'NA ÖZEL BİLGİLENDİRME YAPTI

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:

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2003 yılından bu yana "Ortak Aklın Bereketi" ilkesiyle hareket eden ve bir danışma organı olan Vergi Konseyi'nin çalışmalarına, Bakanlığımız temsilcilerinin dışında birçok değerli akademisyen, uzman üyeler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kamu kurumu temsilcileri katkı sağlamayı sürdürmektedir.

Sizin de bilmeniz gerektiği üzere; mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri gereğince, hangi gelir kaynaklarından ne kadar vergi toplandığını ve hangi hizmetler için ne kadar harcama yapıldığını gösteren bütçe gerçekleşmeleri, gelir ve gider kalemleri itibarıyla Bakanlığımız internet sitesinden her ayın 15'inde düzenli olarak kamuoyumuzla paylaşılmaktadır.

Ayrıca, bir yılda elde edilen gelirler ile yapılan kamu harcamalarının program bazında şeffaf ve ayrıntılı olarak gösterildiği bir önceki yılın Merkezi Yönetim Bütçesi uygulama sonuçları, TBMM tarafından Kesin Hesap Kanunu ile onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlanmakta ve Sayıştay tarafından denetimi yerine getirilmektedir.

Bunlara ilave olarak, vatandaşlarımıza hesap vermek adına, bütçe gelir ve giderlerini daha yalın ve anlaşılır bir şekilde izah eden "Vatandaş Kesin Hesap Raporu" ve "Vatandaşın Bütçe Rehberi" isimli raporları da yayımladığımızı hatırlatmak isterim.

"İYİ BİR DANIŞMAN SİZE ARTIK ŞART OLMUŞ"

Sayın Kılıçdaroğlu, belli ki attığımız sayısız adımları ve icraatlerimizi takip etmekte zorlanıyorsunuz. Daha önce ifade etmiştim, bir kez daha hatırlatayım. İcraatlerimiz hakkında güncel ve sağlıklı bilgiler edinebileceğiniz iyi bir danışman size artık şart olmuştur!"