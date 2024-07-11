SON DAKİKA: Bakan Şimşek ’Kur riskini azalttık’ diyerek açıkladı: Likidite ve faiz riskini de düşürüyoruz

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TÜSİAD YİK toplantısında konuşuyor. Şimşek, "Yapısal reformlar kalıcı hale gelmeli. Yarın açıklanacak veri ile cari açığın milli gelire oranı %2,5'in altına düşmüş olacak. Kur riskini azalttık, borçlanmanın vadesini artırdık" dedi.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yapısal reformlar kalıcı hale gelmeli. Yarın açıklanacak veri ile cari açığın milli gelire oranı %2,5'in altına düşmüş olacak.

Kur riskini azalttık, borçlanmanın vadesini artırdık. Kamunun bilançosunu tekrar güçlü bir şekilde konumlandıracağız.

Bankalarla swapı neredeyse kapattık. Swap hariç net rezerv 18 milyar doların üzerine çıkmış durumda.

Türkiye'nin istikrar ve reform programı ile birlikte risk priminde dramatik bir düşüş yaşanmıştır. Son 1 yılda risk priminde daralma 450 puan civarında, benzer ülkelere göre risk priminde muazzam iyileşme var.

KKM 60 milyar doların altına indi, Temmiz'da KKM'den çıkış çok daha hızlanacak. Türkiye'nin makul maliyetlerle dış kaynağa erişiminde sorun, önemli ölçüde ortadan kalktı.

Türkiye'nin dış kaynağa erişiminde sorun öneli ölçüde ortadan kalktı. 2017 sonrasında bankalarımızın uzun vadeli kaynağa erişimi dramatik şekilde arttı.

Rezervlerdeki artış sıcak para değil, vatandaşların ve şirketlerin dövizden TL'ye geçmesi.

Enflasyonda en zoru geride kaldı.

KKM 60 milyar doların altına indi, Temmuz'da KKM'den çıkış çok daha hızlanacak. Para politikasının yeniden inşa edilmesi zaman alıyor.

Dezenflasyon döneminin başındayız. Gelecek ay enflasyon yüksek ihtimalle yüzde 60 civarına inebilir. Yıl sonunda enflasyonda yüzde 42'ye kadar toleransımız var.

En zoru geride bıraktık, program çalışıyor, başaracağız. Programın yükü herkes tarafından adil bir şekilde paylaşılmalı. Sürdürülebilir yüksek büyüme için fiyat istikrarı lazım.

Kamuda harcama disiplinini önemsiyor, bütün harcamaları gözden geçiriyoruz, bazı program ve birimleri kapatacağız.

Kayıt dışılık ile mücadeleye başladık, eylem planı olmayacak, fiiliyatta bu olacak. Amacımız vergilendirilmemiş bir alan bırakmamak.

ABD ile Çin arasındaki rekabet kırılmalara yol açıyor, bunlar devam edecek ve büyüyecek



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