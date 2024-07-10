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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika! Bakan Şimşek: Ülkemizin finansman maliyetleri düşüyor
Giriş Tarihi: 10.7.2024 19:35 Son Güncelleme: 10.7.2024 20:03

Son dakika! Bakan Şimşek: Ülkemizin finansman maliyetleri düşüyor

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ülkemizin dış kaynağa erişimi artarken finansman maliyetleri düşüyor. Hazinemiz 2032 vadeli 1,75 milyar dolar tutarındaki tahvil ihracını başarıyla tamamladı. 4 katına yakın talebin geldiği ihraçta ABD tahvilleriyle getiri farkı 4,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Türkiye’nin risk priminin son 1 yılda benzer gelişmekte olan ülkelerden olumlu ayrışması uyguladığımız politikalarla artan öngörülebilirliğin sonucudur.

Son dakika! Bakan Şimşek: Ülkemizin finansman maliyetleri düşüyor

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ülkemizin dış kaynağa erişimi artarken finansman maliyetleri düşüyor. Hazinemiz 2032 vadeli 1,75 milyar dolar tutarındaki tahvil ihracını başarıyla tamamladı. 4 katına yakın talebin geldiği ihraçta ABD tahvilleriyle getiri farkı 4,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'nin risk priminin son 1 yılda benzer gelişmekte olan ülkelerden olumlu ayrışması uyguladığımız politikalarla artan öngörülebilirliğin sonucudur.

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Son dakika! Bakan Şimşek: Ülkemizin finansman maliyetleri düşüyor
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