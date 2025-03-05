SON DAKİKA! Bakan Şimşek’ten cari denge yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün açıklanan ihracat ithalat rakamlarının ardından sosyal medya hesabından önemli değerlendirmelerde bulundu. "Bu yıl dış ticaret açığında artış öngörmekle birlikte sürdürülebilir cari dengenin devam etmesini bekliyoruz" Bakan Şimşek, " Mevcut koşulların üretim ve ihracat üzerindeki varlığını sınırlamak için desteklerimizi artırmaya devam ediyoruz" dedi.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

İhracat şubatta parite etkisi, gün eksiği ve olumsuz hava koşullarından kaynaklanan yıllık yüzde 1,5 daralırken ilk iki aydaki artış yüzde 2,1 gerçekleşti. Şubat ayında ithalat yıllık yüzde 3,8 artarken, altın ve enerji hariç ithalat ise yüzde 3,1 azaldı. Böylece altın ve enerji hariç dış ticaret dengesi iyileşti. Küresel ticarette artan kârlar, korumacı politikalar, AB'nin zayıf büyüme görünümü, doğal gaz fiyatları ve ekonomik faaliyetlerimizdeki toparlanmanın dağılımı bu yıl dış ticaret açığında büyümeyi öngörmekle birlikte sürdürülebilir cari dengenin devamını teşvik ediyoruz. Mevcut koşulların üretim ve ihracat üzerindeki varlığını sınırlamak için desteklerimizi artırmaya devam ediyoruz.