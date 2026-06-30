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Giriş Tarihi: 30.06.2026 15:55 Son Güncelleme: 30.06.2026 16:00

SON DAKİKA! Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren istihdam açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 37 tek hanede olan işsizlik oranlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

DHA
SON DAKİKA! Bakan Şimşek’ten milyonları ilgilendiren istihdam açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayına ilişkin iş gücü verilerini değerlendirerek istihdamın aylık bazda 285 bin kişi arttığını, işsizlik oranının ise yüzde 8,2 seviyesinde yatay seyrettiğini açıkladı. Şimşek, istihdamı artırmaya yönelik politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

"İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 8,2 İLE YATAY SEYRETTİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, "Mayısta istihdam aylık 285 bin kişi artarken işsizlik oranı yüzde 8,2 ile yatay seyretti" ifadelerini kullandı.

GENÇLER VE KADINLARA DESTEK VURGUSU

İstihdamı korumak ve iş gücüne katılımı artırmak amacıyla aktif iş gücü politikalarının uygulanmaya devam ettiğini belirten Şimşek, "Başta gençler ve kadınlar olmak üzere istihdamı destekleyen işbaşı eğitim, beceri geliştirme ve mesleki dönüşüm programlarını güçlendiriyoruz" dedi.

"YAPISAL ADIMLARI SÜRDÜRECEĞİZ"

Şimşek, üretim ve büyümeye yönelik reformların devam edeceğini belirterek, "Nitelikli insan kaynağını artıran, verimlilik odaklı üretimi destekleyen ve sürdürülebilir büyümeyi güçlendiren yapısal adımlarımızı hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#MEHMET ŞİMŞEK #İSTİHDAM

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