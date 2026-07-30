SON DAKİKA! Bakan Uraloğlu'ndan Kalkınma Yolu'nda "imza krizi" açıklaması: Teknik düzeltme oldu

"KALKINMA YOLU'NDA UZUN YILLARIN EMEĞİNİ HAYATA GEÇİRDİK"

Sürecin öncesinde Irak ile kapsamlı görüşmeler yapıldığını belirten Uraloğlu, "Kalkınma Yolu'nda uzun yılların emeğini çok net bir imzayla hayata geçirdik. Irak'ta bir seçim olmuştu, hükümetin kurulması zaman aldı. Irak Başbakanı'nın ayın 28'inde ülkemize bir ziyareti kesinleşti. Bu ziyaret öncesinde de biz yapacaklarımızı daha net görüşmek için Irak'a ziyarette bulunduk." ifadelerini kullandı.

Iraklı yetkililerle iki temel konuda mutabakata vardıklarını belirten Uraloğlu, "Oradaki Ulaştırma Bakanı ve İletişim Bakanı'yla gerekli değerlendirmeleri yaptık, sonrasında Sayın Başbakanı ziyaret ettik. İki konuda mutabık kalmıştık. Bir tanesi sınır kapısının nerede olacağı, ikincisi de projenin finansmanının nereden sağlanacağı konusunda mutabık kalmıştık." diye konuştu.

"PETROL KARŞILIĞINDA TÜRK MÜTEAHHİTLER YAPACAK"

Projenin finansman modeli konusunda da anlaşma sağlandığını ifade eden Uraloğlu, "Petrol karşılığında Kalkınma Yolu'nun Türk müteahhitler tarafından yapılması konusunda mutabık kaldık." dedi.

"İMZA TÖRENİNE DAKİKALAR KALA TEKNİK BİR AYRINTI DÜZELTİLDİ"

İmza töreninde yaşanan gecikmenin nedenini açıklayan Uraloğlu, bunun herhangi bir görüş ayrılığından kaynaklanmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"İmza törenine dakikalar kala tespit edilen teknik bir ayrıntının düzeltilmesi noktasında bir düzeltme ihtiyacı oldu. Muhatabımız Ulaştırma Bakanı da açıklama yaptı. 'Bunu düzelttikten sonra imzayı atalım' şeklinde bir önerileri oldu, biz de makul karşıladık." ifadelerini kullandı.

"İRADENİN DEĞİŞTİĞİ YÖNÜNDE BİR DURUM YOK"

Kamuoyunda oluşan "imzadan vazgeçildi" iddialarına da cevap veren Uraloğlu, "Görüş farklılığının olmadığının özellikle altını çizmek isterim. Kamuoyunda 'imzadan vaz mı geçti' gibi soru işareti oldu ama dediğim gibi anlık bir hatanın düzeltilmesi oldu." dedi.

Uraloğlu, sözlerini "Burada hem Irak tarafında hem Türkiye tarafında çok net bir irade vardı ve bunda bir şüphe oluşmadı. İmzalar atılmış oldu. Sadece teknik bir detaydı, onu da gidermiş olduk." ifadeleriyle tamamladı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör