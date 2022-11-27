SON DAKİKA: Bakan Varank’tan Togg açıklaması: Cevabını kanıtlarıyla verdik

Son dakika haberi...Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg dışındaki araç yatırımlarına destek vermiyorsunuz iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Bakan Varank, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda söz konusu iddialar hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Sayın Tahsin Tarhan, maalesef yerlilik oranı yüksek olan Toyota'ya, Ford'a sahip çıkmadığımızla ilgili çok talihsiz açıklamalarda bulundu. Ford Otosan'ın yüzde 100 elektrikli kamyonunun Avrupa Birliği'ndeki tanıtımına bizzat katıldım. Sonuna kadar da destekliyorum. Ford'un transit modelinin seri üretim törenine bizzat gitttim. Ali Koç da benimle oradaydı. Bu araçta Türkiye'de üretildiği için ben bu aracın da banttan indirme törenine gittim. Yeni Corolla'nın banttan indirme törenine kim katıldı? Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile birlikte ben katıldım. Türkiye'de üretilen ilk hibrit otomobil olduğu için bu aracın da törenine bizzat katıldım. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarakta o günden beri Sakarya'da yerli üretilen bu aracı, makam aracı olarak kullanıyorum. Şimdi Sayın Paylan, sağa sola laf atmayı seviyor. "Sen niye o araca biniyorsun? Sen niye bu araca biniyorsun?" diyor. Sen önce kendi grup başkan vekillerine sorsana; niye meclisin verdiği Audilere biniyor? Bıraksınlar arabaları. Niye bırakmıyorlar arabaları? Bak ben Sanayi Bakanı olarak bu araca biniyorum."

Bakan Varank, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Togg dışındaki araç yatırımlarına destek vermiyorsunuz" yalanına sarılanlara cevabını kanıtlarıyla verdik. Yatırım yapan, üreten, vatandaşımıza istihdam sağlayan kim varsa, en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.