SON DAKİKA: Bayramda hangi toplu taşıma ücretsiz olacak?

Giriş Tarihi: 21.05.2026 14:45 Son Güncelleme: 21.05.2026 14:59

SON DAKİKA: Vatandaşlar, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücretsiz yararlanacak.

SON DAKİKA: Kurban Bayramı tatilinde kamuya ait olan köprü, otoyol ve toplu ulaşım ücretsiz oldu. Toplu ulaşımdaki ücretsiz kullanım İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ücretsiz hizmet verecek.

Bu köprü ve otoyollar, 26 Mayıs Salı saat 00.00'dan 30 Mayıs Cumartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.

ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ BAYRAMDA ÜCRETSİZ

Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 27 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00'dan 30 Mayıs Cumartesi gün sonuna kadar ücretsiz yararlanacak.

Öte yandan, yap-işlet-devret projeleri, ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
