SON DAKİKA | BDDK’dan Borsa İstanbul açıklaması: Hisselerini geri alacak bankalara esneklik sağlanacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), halka açık bankaların gerçekleştirdiği hisse geri alımlarına ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti.

BDDK'nın duyurusuna göre, bankaların 16 Eylül 2026 tarihinden itibaren geri alım yoluyla edindiği kendi hisse senetleri, 31 Aralık 2026'ya kadar çekirdek sermayeden indirilecek kalemler arasında değerlendirilmeyecek.

Söz konusu karar, fonlarda yaşanan temerrüt gelişmelerinin likidite açısından risk oluşturduğu dönemde geldi.