SON DAKİKA | BDDK’dan Borsa İstanbul açıklaması: Hisselerini geri alacak bankalara esneklik sağlanacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), halka açık bankaların gerçekleştirdiği hisse geri alımlarına ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti.
BDDK'nın duyurusuna göre, bankaların 16 Eylül 2026 tarihinden itibaren geri alım yoluyla edindiği kendi hisse senetleri, 31 Aralık 2026'ya kadar çekirdek sermayeden indirilecek kalemler arasında değerlendirilmeyecek.
Söz konusu karar, fonlarda yaşanan temerrüt gelişmelerinin likidite açısından risk oluşturduğu dönemde geldi.
"BANKALARA ESNEKLİK SAĞLANACAK"
BDDK'nın açıklamasında, geri alım yoluyla edinilen bu hisselerin kredi riskine esas tutar ile piyasa riskine esas tutarın hesaplanmasına da dahil edilmeyeceği belirtildi.
Düzenlemeyle birlikte, belirtilen tarihten sonra gerçekleştirilen hisse geri alımlarının bankaların çekirdek sermaye hesaplamalarında 31 Aralık 2026'ya kadar indirim unsuru olarak dikkate alınmaması kararlaştırıldı.
BDDK'dan yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerini geri alacak bankalara esneklik sağlanacak" ifadeleri kullanıldı.