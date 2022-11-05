SON DAKİKA: Benzin fiyatı ve mazot fiyatları ne kadar oldu? 5 Kasım 2022 güncel akaryakıt pompa fiyatları…

Başkan Erdoğan, "Sayın Putin'le yaptığımız görüşmelerde özellikle fiyat politikalarını da inşallah kendileriyle görüşerek orada da daha olumlu istikamette adımı atabileceğiz." dedi. Peki Rusya'dan petrol alımında bir indirim olabilir mi? Örnekleri var. Putin savaşla birlikte Çin ve Hindistan dahil olmak üzere bazı ülkelere indirimli petrol satışı yaptı. Türkiye'nin petrol piyasasındaki akıbeti zaman içerisinde görüşmeler neticesinde daha da netleşecek.