SON DAKİKA: Benzin fiyatı ve mazot fiyatları ne kadar oldu? 5 Kasım 2022 güncel akaryakıt pompa fiyatları…

Son dakika haberleri…Akaryakıt fiyatları son dakika zam ve indirim haberleri ile araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Brent petrol ve dolar/TL kuru benzin ve motorin fiyatı üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Peki, 5 Kasım 2022 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte il il benzin ve mazot fiyatları güncel listesi…
KESİNTİLER YAPILACAK
OPEC+ ittifakı, bu aydan itibaren üretimde önemli kesintiler yapacak ve bunu Aralık ayından itibaren Rusya'nın ham petrol akışına yönelik Avrupa Birliği yaptırımları izleyecek. Küresel bir dizel sıkıntısı da arz sıkıntılarına katkıda bulunuyor.
UZUN VADELİ SÖZLEŞMEYLE SATIYORLAR
Suudi Arabistan ayrıca, Aralık ayı satışları için Asya'ya yönelik petrol fiyatlarını düşürerek talep görünümüne ilişkin bazı endişeleri vurguladı. Krallık, ham petrolünün çoğunu bölgeye uzun vadeli sözleşmelerle satıyor.
OPEC'İN GÖRÜNÜMÜ
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays, OPEC'in tek enerji türüne bağlı kalmak yerine her tür enerjiyi değerlendirme politikası benimsediğini dile getirdi.
Enerji yatırımlarındaki gecikmenin petrol fiyatlarındaki keskin dalgalanmalardan kaynaklandığını söyleyen Gays, OPEC'in rolünün petrol piyasasındaki istikrarı korumak olduğunu ifade etti.
PETROL PİYASASINDA YAŞANAN SON GELİŞMELER
OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.
Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim'de ABD Başkanı Biden'ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ise ülkesinin ABD ile stratejik ilişkilere sahip olduğunu ve ham petrol üretiminde azaltmaya giden OPEC+ kararlarının ekonomik sebeplerle alındığını ifade etmişti.
OPEC+ kararının siyasi olduğu ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Rusya'ya destek anlamına geldiğine ilişkin yorumlar yapılmış ve eleştirilerden en büyük payı örgütün en büyük ortağı durumundaki Suudi Arabistan almıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN: PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin cari açığının ağırlıklı olarak petrolden kaynaklandığını belirterek bu konuda da Rusya ile yeni adımlarda bulunduğunu ifade etti.
Başkan Erdoğan, "Sayın Putin'le yaptığımız görüşmelerde özellikle fiyat politikalarını da inşallah kendileriyle görüşerek orada da daha olumlu istikamette adımı atabileceğiz." dedi. Peki Rusya'dan petrol alımında bir indirim olabilir mi? Örnekleri var. Putin savaşla birlikte Çin ve Hindistan dahil olmak üzere bazı ülkelere indirimli petrol satışı yaptı. Türkiye'nin petrol piyasasındaki akıbeti zaman içerisinde görüşmeler neticesinde daha da netleşecek.
AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
ANKARA
Motorin fiyatı: 26,46 TL
Benzin fiyatı: 22,84 TL
İZMİR
Motorin fiyatı: 26,48 TL
Benzin fiyatı: 22,83 TL
İSTANBUL
Motorin fiyatı: 26,33 TL
Benzin fiyatı: 22,68 TL