Son dakika haberi…Kripto para şirketi BtcTurk'e saatlerdir erişim sağlanamıyor. Sorun, internet sitesi ile mobil uygulamaları IOS, Andorid ve Huawei'de dikkat çekiyor. BtcTurk durumu bu uygulamalarda 'Büyük kesinti' şeklinde bildirdi.
SON DAKİKA HABERİ | BTCTURK ÇÖKTÜ MÜ? AÇIKLAMA GELDİ: SORUN MİCROSOFT AZURE KAYNAKLI
Birçok kullanıcıyı rahatsız eden 'Büyük kesinti' sorunu konusunda BtcTurk'den açıklama geldi. BtcTurk, söz konusu açıklamada teknik arızanın Microsoft Azure kaynaklı olduğu açıklarken, "Değerli kullanıcılarımız, Microsoft Azure kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz ve Azure Mühendisleri konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.
Değerli kullanıcılarımız,— BtcTurk | PRO TR (@btcturkprotr) January 23, 2022
Microsoft Azure kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz ve Azure Mühendisleri konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. pic.twitter.com/SbyLo6I3yt
BTCTURK: SORUNUN ÇÖZÜMLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR
Yine şirket tarafından yapılan bir diğer açıklamada da "Değerli kullanıcılarımız, Servis sağlayıcılarımızdan kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.
BTCTURK KURUCUSU KEREM TİBUK: SORUN MİCROSOFT KAYNAKLI BİRAZ ZAMAN ALABİLİR
BtcTurk Kurucusu Kerem Tibuk da sosyal medya üzerinde kısa bir açıklama yaptı. Tibuk bir kullanıcının, "Bu tip durumlarda CEO'dan bir açıklama gelmemesi yatırımcıyı tedirgin eder. Bu kadar insan soruyor, cevap verip telkin etmek lazım" paylaşımı üzerine, "Microsoft kaynaklı teknik bir sorun var, arkadaşlar uğraşıyor. Biraz zaman alabilir. Endişelenecek bir durum yok." açıklamasında bulundu.
Microsoft kaynaklı teknik bir sorun var, arkadaşlar uğraşıyor. Biraz zaman alabilir. Endişelenecek bir durum yok. https://t.co/DkWfKZieeJ— Kerem Tibuk (@keremtibuk) January 23, 2022
BTCTURK NE ZAMAN AÇILACAK? DESTEK HESABINDAN AÇIKLAMA GELDİ!
BtcTurk sosyal medya Twitter hesabından 'Büyük kesinti'nin ne zaman sonlanacağına daire açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Teknik ekibimiz BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında yaşanan erişim kesintilerinin yaklaşık 2 saat içerisinde sona ereceğini öngörmektedir" denildi.
Değerli kullanıcılarımız,— BtcTurk Destek (@BtcTurkDestek) January 24, 2022
Teknik ekibimiz, #BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında yaşanan erişim kesintilerinin yaklaşık 2 saat içerisinde sona ereceğini öngörmektedir. +