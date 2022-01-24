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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | BtcTurk'te büyük kesinti! BtcTurk çöktü mü ne zaman açılacak? Şirketten resmi açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 24.1.2022 09:57 Son Güncelleme: 24.1.2022 10:06

SON DAKİKA | BtcTurk'te büyük kesinti! BtcTurk çöktü mü ne zaman açılacak? Şirketten resmi açıklama geldi!

SON DAKİKA | BtcTurk’te büyük kesinti! BtcTurk çöktü mü ne zaman açılacak? Şirketten resmi açıklama geldi!

Son dakika haberi…BtcTurk sistem ve servislerinde erişim sorunu devam ediyor. Türkiye’de kullanıcı sayısı bakımından önde gelen kripto para şirketi BtcTurk IOS, Android ve Huawei dahil olmak ‘Büyük kesinti’ yaşandığını açıkladı. Birçok kullanıcı sosyal medya hesaplarından BtcTurk etiketli paylaşım yaparak şikayetlerini dile getirirken, kripto para şirketi BtcTurk arızanın servis sağlayıcılarından kaynaklandığını ifade etti. Bununla beraber internette en çok aranan konu başlıklarından birisi ‘BtcTurk çöktü mü, ne zaman açılacak’ sorusu oldu. Öte yandan 'BtcTurk Destek' sosyal medya hesabından sorunun ne zaman giderileceğine daire açıklama geldi...

Son dakika haberi…Kripto para şirketi BtcTurk'e saatlerdir erişim sağlanamıyor. Sorun, internet sitesi ile mobil uygulamaları IOS, Andorid ve Huawei'de dikkat çekiyor. BtcTurk durumu bu uygulamalarda 'Büyük kesinti' şeklinde bildirdi.

SON DAKİKA HABERİ | BTCTURK ÇÖKTÜ MÜ? AÇIKLAMA GELDİ: SORUN MİCROSOFT AZURE KAYNAKLI

Birçok kullanıcıyı rahatsız eden 'Büyük kesinti' sorunu konusunda BtcTurk'den açıklama geldi. BtcTurk, söz konusu açıklamada teknik arızanın Microsoft Azure kaynaklı olduğu açıklarken, "Değerli kullanıcılarımız, Microsoft Azure kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz ve Azure Mühendisleri konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

BTCTURK: SORUNUN ÇÖZÜMLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Yine şirket tarafından yapılan bir diğer açıklamada da "Değerli kullanıcılarımız, Servis sağlayıcılarımızdan kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

BTCTURK KURUCUSU KEREM TİBUK: SORUN MİCROSOFT KAYNAKLI BİRAZ ZAMAN ALABİLİR

BtcTurk Kurucusu Kerem Tibuk da sosyal medya üzerinde kısa bir açıklama yaptı. Tibuk bir kullanıcının, "Bu tip durumlarda CEO'dan bir açıklama gelmemesi yatırımcıyı tedirgin eder. Bu kadar insan soruyor, cevap verip telkin etmek lazım" paylaşımı üzerine, "Microsoft kaynaklı teknik bir sorun var, arkadaşlar uğraşıyor. Biraz zaman alabilir. Endişelenecek bir durum yok." açıklamasında bulundu.

BTCTURK NE ZAMAN AÇILACAK? DESTEK HESABINDAN AÇIKLAMA GELDİ!

BtcTurk sosyal medya Twitter hesabından 'Büyük kesinti'nin ne zaman sonlanacağına daire açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Teknik ekibimiz BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında yaşanan erişim kesintilerinin yaklaşık 2 saat içerisinde sona ereceğini öngörmektedir" denildi.

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SON DAKİKA | BtcTurk'te büyük kesinti! BtcTurk çöktü mü ne zaman açılacak? Şirketten resmi açıklama geldi!
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