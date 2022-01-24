BTCTURK KURUCUSU KEREM TİBUK: SORUN MİCROSOFT KAYNAKLI BİRAZ ZAMAN ALABİLİR

BtcTurk Kurucusu Kerem Tibuk da sosyal medya üzerinde kısa bir açıklama yaptı. Tibuk bir kullanıcının, "Bu tip durumlarda CEO'dan bir açıklama gelmemesi yatırımcıyı tedirgin eder. Bu kadar insan soruyor, cevap verip telkin etmek lazım" paylaşımı üzerine, "Microsoft kaynaklı teknik bir sorun var, arkadaşlar uğraşıyor. Biraz zaman alabilir. Endişelenecek bir durum yok." açıklamasında bulundu.