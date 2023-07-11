SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz’dan dikkat çeken enflasyon açıklaması

Son dakika haberleri...Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ek Bütçe Kanun Teklifi Görüşmeleri'nde, enflasyonu düşürmek hususundaki kararlılıklarını vurgulayarak, 2022 yılı Ekim ayından itibaren geçen 8 aylık sürede enflasyon oranında 47,3 puan düşüş meydana geldiğini ifade etti.

"ENFLASYONLA MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı. Cevdet Yılmaz yaptığı sunumda şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyonu tekrar düşürmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Sabit ve dar gelirliler başta olmak üzere vatandaşlarımızın refahı üzerindeki küresel enflasyonist dalganın etkilerini hafifletecek tedbirler aldık. 2022 yılı Ekim ayından itibaren geçen 8 aylık sürede enflasyon oranında 47,3 puan düşüş meydana gelmiştir.

"EK BÜTÇE KANUN TEKLİFİ GELİR TAHMİNLERİNE UYUMLU BİR ŞEKİLDE HAZIRLANDI"

Ek Bütçe Kanun Teklifi, gelir tahminlerimizle uyumlu bir şekilde hazırlanmıştır. Bu kapsamda ek bütçe kanun teklifimiz ile merkezi yönetim bütçe ödenekleri 1 trilyon 119,5 milyar lira, söz konusu giderlerin karşılığı olarak merkezi yönetim bütçe gelir tahminleri de aynı tutarda artırılmaktadır."

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