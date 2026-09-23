SON DAKİKA! Cevdet Yılmaz’dan sermaye piyasaları açıklaması: Yapısal sorun yok

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun açılışına Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağır, İstanbul Valisi Davut Gül ve MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir de katıldı. 23-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarda inşaat, makine, tekstil ve savunma sanayii başta olmak üzere 20'den fazla sektörden yerli ve yabancı temsilciler bir araya geliyor.

"MAKROEKONOMİK TEMELLERİMİZ SAĞLAM"

Türkiye'de siyasi istikrar ve makroekonomik temellerin sağlam olduğunu belirten Yılmaz, bankacılık sisteminin de güçlü bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Türkiye'de güçlü bir siyasi istikrar var. Dirayetli, tecrübeli bir liderlik var. Özellikle bugünlerde, bu yaşadığımız dönemde bunun çok kıymetli olduğunu ifade etmek isterim. Siyasi istikrarımız olduğu gibi makroekonomik temellerimiz de sağlam. Diğer yandan bankacılık sistemimiz son derece sağlam, sermaye yeterlilik oranı son derece yüksek." ifadelerini kullandı.