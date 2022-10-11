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Giriş Tarihi: 11.10.2022 15:10 Son Güncelleme: 11.10.2022 15:13

SON DAKİKA: Çiğ süt fiyatı belli oldu! Bakan Kirişçi: Hayırlı olsun...

SON DAKİKA: Çiğ süt fiyatı belli oldu! Bakan Kirişçi: Hayırlı olsun...

Son dakika haberi: Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatının, 14 Ekim itibarıyla üreticinin eline litre başına net 8,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi.

Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatının, 14 Ekim itibarıyla üreticinin eline litre başına net 8,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verildiğini duyurdu.

Konsey'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"14 Ekim 2022 tarihinden geçerli olmak üzere, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının üreticinin eline litre başına net 8,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir"

BAKAN KİRİŞÇİ: HAYIRLI OLSUN

Konseyin açıklamasını Twitter'dan paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Üreticilerimize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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SON DAKİKA: Çiğ süt fiyatı belli oldu! Bakan Kirişçi: Hayırlı olsun...
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