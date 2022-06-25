SON DAKİKA | Detaylar belli oldu! Kurban Bayramı öncesi 1 milyon işçiye ilave ikramiye

Son dakika haberi... Yaklaşık 1 milyon kamu işçisine ilave tediye (ikramiye) ödemeleri Kurban Bayramı öncesi yapılacak. Kamuda çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 4 Temmuz'da, ikinci yarısı ise 16 Aralık'ta olacak. Maden işletmelerinin yeraltı işlerinde kamu çalışanlarına ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık'ta verilecek. Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ikramiyesi 2 bin 168 lira olurken, ücret arttıkça bu tutar da artacak. Kamu işçilerine her yıl ilave tediye (ikramiye) ödeniyor. İşçilerin aldığı brüt maaş üzerinden 52 günlük tediye hesaplanıyor. Hesaplamadan çıkan tutardan sosyal güvenlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülüyor.